Bus studenti in gita in fiamme su A1

Bus di studenti in gita prende fuoco sull'autostrada A1 : nessun ferito : Sono allievi di un liceo di Maddaloni, in provincia di Caserta, diretti a Firenze. È successo intorno alle 15.30 all'altezza di Fiano Romano, a nord della Capitale

Guidonia - Bus in fiamme sull'A1 : 40 studenti terrorizzati fuggono nei campi : «Correte, uscite subito!» hanno urlato le insegnanti quando hanno visto le prime fiamme avvolgere il veicolo. Momenti di paura questo pomeriggio, poco dopo le 14, quando un pullman che...

Bus in avaria sull'Autopalio - studenti messi in salvo dalla Polstrada : La polizia stradale di Firenze ha soccorso sull'Autopalio un bus con a bordo un gruppo di 50 studenti della Georgia, che si è dovuto fermare a causa di un'avaria al motore . E' accaduto stamane quando,...

Bussetti relatore al convegno delle famiglie antigender a Verona. Gli studenti protestano : ROMA. Ci sarà anche il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, al Congresso mondiale della famiglia, a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Nella locandina che annuncia l'evento la sua foto è ...

Uova contro Bus di studenti in visita a Casapesenna - picchiato l'autista : Un pulmino con studenti provenienti dalla Toscana che si stavano recando in visita in uno dei beni confiscati a Michele Zagaria a Casapesenna (Caserta) è stato preso d'assalto nel centro...

“Ecco come gli studenti hanno lasciato lo scuolaBus”. Ma la foto virale è una bufala : Circola da giorni sulle bacheche Facebook la foto di un autobus pieno di spazzatura. L'utente che l'ha diffusa sostiene che la colpa sia di una scolaresca tornata da una gita. L'immagine, però, è stata scattata in Romania (e non in Italia) quasi un anno fa.Continua a leggere

Studenti - 'Bussetti impegnati o lascia' : ANSA, - NAPOLI, 22 FEB - Studenti in piazza a Napoli,come in altre città italiane, con striscioni per contestare il nuovo esame di Maturità e slogan contro il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ...

AutoBus perde sportello a Serravalle : studenti traghettati su un altro mezzo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Autobus perde sportello a ...

Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : "Fondi? No - impegnatevi di più" | Dopo la richiesta di scuse : "Frase estrapolata" : Le parole del ministro dell'Istruzione, in visita ad Afragola, in provincia di Napoli, scatenano la bufera. Di Maio: "Ha detto una fesseria, chieda scusa". Da Bussetti quindi un parziale dietrofront

