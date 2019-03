Brexit verso il rinvio  e Trump attacca May |  «Non ha voluto ascoltarmi»

Brexit verso il rinvio - Parlamento al voto su proroga breve o lunga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo. E anche sull’opportunità di svolgere un secondo referendum...

Prezzo oro e Brexit : quotazione verso l’aumento - ecco perché : Prezzo oro e Brexit: quotazione verso l’aumento, ecco perché C’è grande incertezza sui mercati azionari questa settimana. Nell’ultima vi è stato uno stop della tendenza al rialzo e al recupero che li aveva caratterizzati da fine dicembre a oggi. In cui per esempio si era cresciuti, nel caso della Borsa di Milano, da quota 18.064, il 27 dicembre a 20.851 il 6 marzo. Dopo quest’ultima data vi è stata una diminuzione e non ...

Brexit - verso proroga ed elezioni Europee - Londra potrebbe votare : Brexit, attese dimissioni di massa nel governo. Theresa May umiliata, possibili nuove elezioni e la richiesta di una proroga. Ma il No Deal non è escluso Segui su affaritaliani.it

Brexit - bocciato no deal/ 4 voti di scarto - May in bilico : verso rinvio divorzio Ue : Brexit, Parlamento boccia il no-deal con 4 voti di scarto: May in bilico verso rinvio divorzio da Ue. Tutti gli scenari: Europa 'basta trattative'

Brexit - il “giorno della verità” : Camera dei Comuni vota l’intesa May-Ue. Si va verso bocciatura. Katainen : “Allacciate cinture” : Il “giorno della verità”, lo definisce Theresa May a poche dal voto della Camera dei Comuni sull’accordo raggiunto con la Ue sulla Brexit. Ma la premier britannica – tra il parere dell’attorney general e le dichiarazioni di Labour, Tory e Dup – vede assottigliarsi le possibilità che “oggi venga attuata la volontà stabilita dal popolo” che votando a favore del referendum sull’addio ...

Brexit - Theresa May verso nuova sconfitta in parlamento : I cambiamenti all’accordo su Brexit riducono ma non eliminano il rischio che la Gran Bretagna resti legata all’Unione Europea per un periodo indefinito. I rischi legali che il Regno Unito non abbia gli strumenti per uscire unilateralmente dal protocollo con la Ue restano invariati. Lo afferma il parere, molto atteso, del procuratore generale britannico Geoffrey Cox...

Brexit verso il rinvio - ecco i tre scenari entro il 14 marzo : Il primo ministro britannico Theresa May ha aperto al rinvio della Brexit, posticipando l'inizio del processo oltre alla scadenza del 29 marzo 2019. La premier ha ufficializzato il proposito nel suo ...

29 marzo 2019. Verso lo slittamento della Brexit : Il premier britannico Theresa May potrebbe annunciare una svolta importante. Si tratta della richiesta di un rinvio della scadenza del

Brexit - monta il pressing su Theresa May : si va verso un rinvio dell'uscita dall'Ue : Il no deal, ovvero una Brexit senz'accordo, deve essere evitato a tutti i costi. Salgono le pressioni su Theresa May all'interno dello stesso governo britannico affinché la premier apra la porta all'...

Brexit verso il rinvio - Trump tra Kim e la Cina : le Borse sperano : ... favorevoli a un referendum bis, hanno lasciato il partito TRIA: L'EUROPA NON CI CHIEDERÀ UNA MANOVRA BIS Dopo le elezioni in Sardegna e l'analisi di Fitch torna d'attualità l'emergenza economia. Il ...

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no deal”. Cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...

