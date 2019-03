Brexit | sì a richiesta di rinvio breve all' Ue Trump | «May non mi ha

Brexit - sì Parlamento a richiesta rinvio : 19.31 La Camera dei Comuni britannica vota sì alla mozione del governo che consente di chiedere alla Ue un rinvio "breve" della Brexit, dal 29 marzo al 30 giugno I voti a favore sono stati 412, quelli contrari 202. Previsto per la settimana prossima, per la terza volta, un voto di ratifica del Parlamento all'accordo raggiunto dalla premier May con Bruxelles a novembre e già bocciato due volte.

Brexit - la Camera dei Comuni boccia la richiesta di un referendum bis. Attesa per il voto sul rinvio : ... ma al prezzo di un inevitabile "danneggiamento della fiducia dell'opinione pubblica nella politica e nella nostra democrazia". Il numero due del governo May, in risposta alla domanda di un deputato ...

Brexit - i parlamentari bocciano la richiesta di un secondo referendum : Il parlamento britannico affronta il terzo giorno di fila di votazioni sulla Brexit. Arriva il primo no a un emendamento per un secondo referendum. Atteso il giudizio sulla mozione di May per il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...