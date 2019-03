Brexit | rinvio di altri tre mesi | bocciato il secondo referendum

Brexit - sì della Camera dei Comuni a chiedere il rinvio all'Ue | : Dopo la bocciatura del "no deal", il Parlamento dà il via libera per cercare di ottenere una proroga dal 29 marzo al 30 giugno, e a un nuovo voto, il terzo, sull'accordo di divorzio firmato da May con ...

Chiesto rinvio di tre mesi per la Brexit Adesso la parola passa all’Europa : Il presidente americano contro la premier britannica: «sorpreso da come siano andati male i negoziati». La Camera dei Comuni, dopo aver bocciato l’accordo con Bruxelles e il «no deal» si prepara a chiedere più tempo

Il parlamento inglese vota il rinvio della Brexit. Cosa succede ora : Dopo aver respinto l’ipotesi di un secondo referendum, la Camera dei Comuni dice sì a un rinvio della Brexit con 412 voti favorevoli e 210 contrari. In arrivo un terzo voto sull’accordo tra May e la Ue: se passa la premier chiederà un rinvio breve, in caso contrario «ci vorrà più tempo». La proroga è appesa al parere dei 27 leader europei, ma il presidente del Consiglio europeo Tusk ha già aperto spiragli...

Brexit - bocciato un secondo referendum. E il rinvio si fa sempre più vicino : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la proposta di Sarah Wollaston di valutare una seconda consultazione popolare sulla Brexit. Si fa sempre più difficile la situazione per la Premier Theresa May: in serata si voterà sulla sua mozione che prevede l'approvazione del piano concordato con l'Unione Europea entro il 20 marzo.Continua a leggere

Sì del Parlamento europeo a chiedere il rinvio della Brexit : Perché l'ipotesi di estensione annuale della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c'è il No Deal, cioè l'uscita senza accordo di Londra dall'Ue, pericolosissima per l'economia,, spaventa moltissimo ...

Brexit - sì a richiesta di "rinvio breve" all'Ue. Trump : «May non mi ha ascoltato» : Passa alla Camera dei Comuni la mozione con la richiesta di "rinvio breve" della Brexit. Il governo di Theresa May porta a casa finalmente un piccolo successo col via libera - 412 i...

Brexit - sì Parlamento a richiesta rinvio : 19.31 La Camera dei Comuni britannica vota sì alla mozione del governo che consente di chiedere alla Ue un rinvio "breve" della Brexit, dal 29 marzo al 30 giugno I voti a favore sono stati 412, quelli contrari 202. Previsto per la settimana prossima, per la terza volta, un voto di ratifica del Parlamento all'accordo raggiunto dalla premier May con Bruxelles a novembre e già bocciato due volte.

Brexit - la Camera dei Comuni boccia la richiesta di un referendum bis. Attesa per il voto sul rinvio : ... ma al prezzo di un inevitabile "danneggiamento della fiducia dell'opinione pubblica nella politica e nella nostra democrazia". Il numero due del governo May, in risposta alla domanda di un deputato ...

Brexit - Camera dei Comuni vota sul rinvio Bocciato emendamento su 2° referendum : Brexit, altro giro, altra giostra. E’ iniziata la votazione sulla mozione presentata dal governo May per un rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Ue in attesa di trovare una maggioranza in grado di votare l’accordo raggiunto con Bruxelles. La Camera dei Comuni ha detto no alla possibilità di un secondo referendum, almeno per ora. Lo conferma la bocciatura di un emendamento trasversale presentato per collegare la ...

Brexit verso il rinvio - Parlamento al voto su proroga breve o lunga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo. E anche sull’opportunità di svolgere un secondo referendum...

Brexit - oggi May chiede voto su rinvio. Tusk : "Ue accetti estensione" - : Dopo che il Parlamento britannico ha bocciato il no deal, oggi la Camera dei Comuni voterà tra il via libera ad accordo a stretto giro, entro mercoledì, e uno a lungo termine. Il presidente del ...

Brexit - atteso il voto dei Comuni sul rinvio dell'uscita dell'Ue : Dopo aver incassato la bocciatura del Parlamento al "no deal" , ovvero l'uscita senza accordo, la premier britannica Theresa May tenta, ora, una terza strada per fare approvare il suo piano. In vista ...