Brexit rinviata di altri tre mesi | bocciato secondo referendum

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ancora un giorno di fuoco per Theresa May, che oggi si trova a dover gestire il voto per il rinnovo della.La premier britannica, dopo la sconfitta di ieri sera in cui la Camera dei Comuni hanuovamente l'accordo concluso con l'Unione europea, ha messo oggi in agenda un voto per l'approvazione dell'accordo o del rinvio. Una mossa disperata quella del primo ministro inglese, che da tempo ormai non sa più come gestire il processo di uscita dall'Unione europea.E il Parlamento britannico ha appoggiato con uno scarto di 210 deputati - 412 contro 202 - la mozione del governo. Entro il 20 marzo, quindi, si terra un terzo voto di ratifica del suo accordo con la Ue. E se il Parlamento dirà sì il governo chiederà alla Ue un rinvio al 30 giugno della data di uscita (oggi fissata al 29 marzo). Ma se l'accordo - giàdue volte dai Comuni - non passa entro il 20 marzo, allora ...

