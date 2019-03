Brexit | passa l' emendamento che boccia il No deal | ora il caos è totale

Brexit - appello di Theresa May ai parlamentari : Se non passa accordo si rischia di rimanere nella UE : ... potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e potremmo non uscire del tutto" sottolinendo come l'approvazione dell'intesa, invece, "darebbe una spinta all'economia britannica". Jeremy ...

Brexit - è corsa al doppio passaporto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Brexit - passa emendamento anti 'no deal' : 22.10 La Camera dei Comuni ha approvato con 318sì contro 310no un primo emendamento 'correttivo' sulle proposte di Theresa May per un piano B sulla Brexit che raccomandava di escludere a priori l'opzione di un'uscita del Regno Unito dall'Ue senz'accordo. L'emendamento,elaborato trasversalmente dalla deputata Tory moderata Caroline Spelman e dal laburista Jack Dromey, ha in ogni caso un carattere non vincolante per l'esecutivo.

Se il voto su Brexit non dovesse passare - May avrà solo tre giorni per presentare un nuovo piano : Se il 15 gennaio il Parlamento britannico non dovesse approvare l’accordo su Brexit, Theresa May avrà tre giorni di tempo per presentare un nuovo piano. Si tratta però di tre giorni lavorativi del Parlamento britannico: la scadenza potrebbe quindi essere il

Theresa May barcolla ancora sulla Brexit. Passa emendamento che impone piano B : Sconfitta immediata del Governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit: la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento promosso dal deputato Tory ribelle Dominic Grieve che impone all'esecutivo, in caso di bocciatura della ratifica, di ripresentarsi in Parlamento "entro 3 giorni lavorativi" per presentare altre proposte alternative a un 'no deal'. E poi di far votare Westminster entro ...

Brexit : passa emendamento su un piano B : ANSA, - LONDRA, 9 GEN - Sconfitta immediata del governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit: la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento ...

Brexit : passa emendamento che impone a governo piano B : Sconfitta immediata del governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit : la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento promosso dal deputato Tory ...