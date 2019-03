Brexit | il Parlamento rifiuta il ‘no deal’ e oggi vota la proroga Ma il rischio è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Si èto a Londra per escludere la possibilità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea, ma il voto non sarà sufficiente a scongiurarla. Perché, automaticamente e indipendentemente dal risultato, il Regno Unito sarà comunque fuori dall’Ue il prossimo 29 marzo in forza di quanto dispone l’articolo 50. Per evitare un’uscita caotica tre erano le strade percorribili:1.re l’accordo per il ritiro stipulato dal governo britannico e dai rappresentanti dell’Ue; 2. revocare la notifica secondo l’articolo 50; 3. chiedere (e ottenere) unadei tempi previsti per legge.Ora, bocciato per la seconda volta l’accordo, l’opzione più probabile resta quella che prevede la richiesta di unache potrebbe essere breve, fino all’insediamento del prossimoeuropeo – come prevede la mozione in calendario– oppure più lunga. In ...

