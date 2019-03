Brexit | il parlamento al voto finale Escluso il referendum bis

GB - il parlamento vota contro il secondo referendum sulla Brexit - : Oggi i parlamentari britannici hanno votato in maniera massiccia contro il posticipo dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea in attesa di un secondo referendum, vanificando le speranze degli ...

Brexit - il parlamento britannico dice no a un secondo referendum : Non c'è maggioranza alla Camera dei Comuni britannica per un secondo referendum sulla Brexit. L'emendamento trasversale che lo proponeva ha avuto appena 85 voti a favore e 334 contrari. Ha pesato l'astensione del Labour. Il progetto era stato presentato dalla ex Tory poi confluita nel Gruppo Indipendente, Sarah Wollaston. Nel testo si proponeva di estendere l'articolo 50 del trattato di Lisbona (rinviando, così, la data di uscita ...

Brexit - il Parlamento rifiuta il ‘no deal’ e oggi vota la proroga. Ma il rischio è rimanere in trappola : Si è votato a Londra per escludere la possibilità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea, ma il voto non sarà sufficiente a scongiurarla. Perché, automaticamente e indipendentemente dal risultato, il Regno Unito sarà comunque fuori dall’Ue il prossimo 29 marzo in forza di quanto dispone l’articolo 50. Per evitare un’uscita caotica tre erano le strade percorribili: 1. votare l’accordo per il ritiro stipulato dal governo ...

Brexit : parlamento esclude il "no deal" e boccia la proroga breve : Il parlamento britannico sembra sempre più sull'orlo di una crisi di nervi. Ieri ha bocciato il nuovo accorto raggiunto da Theresa May con Juncker ed oggi ha approvato - con 312 voti a favore e 308 contrari - un emendamento presentato dalla conservatrice Caroline Spelman per respingere l'ipotesi di una Brexit senza accordi. Il Governo sul suddetto emendamento aveva dato indicazione di votare contro, lasciando quindi aperta l'ipotesi del 'no ...

Brexit - bocciato il divorzio dall'Ue senza accordo. Theresa May non ha più il controllo del Parlamento : È caos nel Parlamento a Westminster sulla Brexit. La Camera dei Comuni ha bocciato il "no deal" che prevedeva l'uscita del Regno Unito senza accordo. La premier Theresa May è ora isolata. Il voto era sostanzialmente un bis di quello sull'emendamento bipartisan che ha respinto l'uscita del Regno Unit

