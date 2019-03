Brexit | i parlamentari bocciano la richiesta di un secondo referendum

ilsole24ore

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il parlamento britannico affronta il terzo giorno di fila di votazioni sulla. Arriva il primo no a un emendamento per un. Atteso il giudizio sulla mozione di May per il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...

giorgio_benetti : 'I mercati azionari sono in rialzo questo pomeriggio, dopo che i parlamentari britannici hanno chiarito ieri che no… - PieraBelfanti : #Brexit I Parlamentari votano per ritardare l'uscita. - giorgio_benetti : I mercati azionari europei sono in rialzo questa mattina dopo che i parlamentari hanno votato per evitare l'ipotesi… -