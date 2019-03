Borsa | Europa apre cauta | Parigi +0 | 04%

La Juventus fa il botto anche in Borsa. L'Europa resta debole - Londra piatta : Borse europee contrastate all'indomani della bocciatura del Parlamento inglese dell'accordo con l'Ue sulla Brexit e nel giorno del voto sulla possibile uscita senza intesa. Londra naviga poco sopra la ...

Borsa : Brexit pesa - Europa apre in calo : MILANO, 13 MAR - Apertura in calo per i principali listini europei nel giorno del secondo voto sulla Brexit, dopo la bocciatura dell'accordo con l'Ue. Londra ha avviato le contrattazioni in calo dello ...

Borsa Londra chiude in testa Europa : MILANO, 12 MAR - Nel giorno del voto sulla Brexit, la Borsa di Londra ha chiuso in testa alle altre piazze europee, terminando le contrattazioni con un rialzo dello 0,29%. Tranne Francoforte, che ha ...

Aereo caduto - l'Europa non ferma i 737 Max. Boeing crolla in Borsa - -11% : Saranno le scatole nere del Boeing 737 Max a rivelare cosa sia successo subito dopo il decollo. Ethiopian Airlines ha confermato di aver recuperato sia il registratore della cabina di pilotaggio...

Talent Garden - 20 nuovi campus in Europa. E punta alla Borsa : Il gruppo di spazi di coworking incassa 44 milioni di finanziamento. allarga la sua rete internazionale e si prepara alla quotazione

Talent Garden apre 20 campus in Europa. E vuole quotarsi in Borsa : (Foto: Talent Garden) Dopo che il suo fondatore e amministratore delegato Davide Dattoli è stato premiato tra i trenta under 30 più influenti d’Europa nell’ambito tecnologico secondo la classifica di Forbes, oggi la piattaforma Talent Garden raggiunge un altro record e chiude un round di finanziamenti senza precedenti pari a 44 milioni di euro provenienti da investitori italiani. La società, che gestisce la più importante rete di spazi di ...

Borsa : Europa positiva - bene Milano : ANSA, - Milano, 11 MAR - Borse europee positive in vista dell'avvio di Wall Street, che oggi 'anticipa' alle 14.30 dato che gli Usa sono già passati al'ora legale, con i futures contrastati. C'è ...

Borsa : Europa lima rialzo : ANSA, - MILANO, 11 MAR - Le Borse europee limano il rialzo con gli investitori timidi per lo stato di salute dell'economia mondiale e le posizioni delle Banche centrali. Sullo sfondo i passi in avanti del dialogo tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a ...

Borsa : crolla l'Asia su timori crescita Cina e Europa. Parte in rosso Milano : A peggiorare il fosco quadro le aperture delle borse occidentali, appesantite anche dai dati che arrivano dalla Germania: gli ordinativi delle fabbriche della prima economia europea sono crollati a ...

Borsa : Europa apre in calo - attesa per Bce : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Le Borse europee aprono in calo dopo i dati dell'Ocse sulla crescita globale ed i timori di un rallentamento. Intanto si è in attesa degli esiti della riunione della Bce che ...