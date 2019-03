Boca Juniors | Pérez accusa il club | ' Cacciato perché vegano | non volevo mangiare l' asado'

Il Boca Juniors è su Spotify : disponibili le playlist degli Xeneizes : playlist Spotify Boca Juniors – Attraverso un video che ha visto come protagonista lo youtuber e tifoso Fran MG, il Boca Juniors ha ufficializzato il proprio ingresso nel team Spotify. A partire da questo momento, infatti, la playlist suonata sul terreno di gioco della formazione argentina sarà disponibile sulla celebre piattaforma musicale. Il Parma sbarca […] L'articolo Il Boca Juniors è su Spotify: disponibili le playlist degli ...

Calciomercato - acquisto da film per il Boca Juniors : tutti pazzi per Kevin Mac Allister! : Difficile dimenticare lo smacco dell'ultima Copa Libertadores , finale infinita contro i rivali del River Plate. Un appuntamento archiviato al Bernabeu con il quarto successo dei Millonarios , ...

Pronostico San Martin de San Juan vs Boca Juniors - Superliga Argentina 01-02-2019 e Analisi : San Martin de San Juan-Boca Juniors, venerdì 1 febbraio. Ancora un’altra gara in trasferta per il Boca. Questa volta sarà ospite del San Martin in un match che non deve assolutamente fallire per rientrare nelle prime cinque posizioni del massimo torneo argentino. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano San Martin de San Juan e Boca Juniors?Il San Martin di Rubén Forestello ha perso una delle ultime tre partite (contro il Racing ...

Boca Juniors - Tevez : ”Quest’anno potrei chiudere la mia carriera” : Tevez lancia accuse nei confronti dell’ex allenatore Schelotto e per l’arrivo di Zarate. Infine, rivela il suo futuro ai microfoni di Tyc Sports.L’attaccante del Boca Juniors, Carlos Tevez, ha rilasciato alcune pesanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Tyc Sports’ nei confronti del suo ex allenatore Guillermo Barros Schelotto. Un rapporto tormentato tra i due e laceratosi definitivamente dopo la sconfitta nel ...

Boca Juniors - Tevez : 'Schelotto? Fosse rimasto - me ne sarei andato. Prese Zarate solo per far fuori me' : Il 9 dicembre 2018 è stata una data che ha segnato tutto il calcio argentino. Sebbene il teatro Fosse quello spagnolo del Santiago Bernabeu, il River Plate è entrato nella storia del futbol ...

Boca Juniors - la rivelazione di Carlos Tevez : “questa potrebbe essere la mia ultima stagione da giocatore” : L’attaccante del Boca ha rivelato che a fine stagione potrebbe decidere di appendere le scarpe al chiodo, dicendo addio al calcio “Questo è il mio ultimo anno di contratto col Boca e credo che possa essere anche la mia ultima stagione da giocatore“. Con queste parole Carlos Tevez ha annunciato la volontà di ritirarsi al termine del campionato argentino che sta disputando con la maglia del Boca Juniors. Tevez – ...

Roma : colpo a centrocampo : in arrivo Barrios del Boca Juniors : Wilmer Barrios e la Roma : una storia che sta per scrivere il suo primo capitolo . Il club giallorosso è molto vicino all'acquisto del centrocampista colombiano, colonna del Boca Juniors , grande ...

Boca Juniors - Benedetto segna e ritorna al passato : esultanza con la linguaccia : Un'immagine che ha fatto presto il giro del mondo, nonostante il risultato finale sfavorevole. Ma d'altronde Dario Benedetto è fatto così, ha il Boca nel cuore. E anche sul fianco sinistro, dove ai ...

Pronostico Newell’s Old Boys vs Boca Juniors - Superliga Argentina 28-01-2019 e Analisi : Newell’s Old Boys-Boca Juniors, lunedì 28 gennaio. Uno dei match più interessanti della 16a giornata di campionato argentino va in scena lunedì notte allo stadio “Marcelo Bielsa” tra Newell’s Old Boys e Boca Juniors. El Rojinegro si trova a metà classifica e dopo due vittorie consecutive cercheranno di continuare a migliorare il proprio rendimento. Gli Xeneizes sono a caccia di punti importanti soprattutto dopo la prima ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors, prestito con diritto di riscatto. No definitivo per Meité dal Torino.

Boca Juniors - Burdisso vuole un difensore del Genoa : Il Boca Juniors guarda in casa Genoa . Come riporta TNT Sport LA , il club argentino ha messo nel mirino Lisandro Lopez , centrale che sta trovando poco spazio con la maglia del Grifone .