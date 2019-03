Berlusconi | Governo banda di ignoranti

Italia-Cina - il governo a Mattarella : testo meno vincolante di altri. Berlusconi : «Nostra libertà a rischio» : A questo avvertimento ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «Una tempesta in un bicchier d'acqua». E a proposito di possibili risvolti militari, l'ex presidente del Consiglio, aggiunge:...

Tav - Matteo Renzi : “L’atteggiamento del governo ci fa più male del Bunga Bunga di Berlusconi” : Per il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, "l'atteggiamento del governo ci fa più male a livello internazionale del Bunga Bunga di Berlusconi". Il riferimento è soprattutto alla questione Tav, ma non solo: Renzi critica anche l'incontro di Di Maio con i gilet gialli e la mancata presa di posizione sul Venezuela.Continua a leggere

Berlusconi : noi al governo con Salvini I numeri ci sono. Se no subito al voto : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Se il governo Conte andasse in crisi quale soluzione secondo lei sarebbe auspicabile? "Quello che chiediamo dal principio della legislatura. Un governo coerente con il voto degli italiani, che hanno assegnato la maggioranza relativa al centro-destra..." Segui su affaritaliani.it

