(Di giovedì 14 marzo 2019) Valentina Cavagna ha deciso di rendere pubblica la propria storia, attraverso una lettera aFrancesco, riportata qualche giorno fa sul Corriere della Sera. La ragazza, oggi 23enne, è stata ripetutamente, quando era bambina, da un parroco del suo, il 44enne don Marco Ghilardi, che però si è sempre dichiarato innocente. Per anni la giovane ha taciuto sugli abusi; ma, una volta raggiunta la maggiore età, nel luglio 2013 ha deciso di denunciare il sacerdote.Con l’ex fidanzata di suo fratello si è recata nella caserma dei carabinieri di Serina (in provincia di) per accusare quello che era stato il suo maestro di religione, oltre che un amico di famiglia. Ora però, dopo la condanna definitiva a sei anni di reclusione, è partita una raccolta di firme a favore dell’uomo, che ha spinto Valentina a parlare....

vincecamaggio : Bergamo, condannato il prete che l’aveva molestata, scrive al Papa: ‘In paese mi accusano’ - enriblum : E la solidarietà del sindaco va 'anche' alla ragazza. Ma grazie... - DarioBallini : @IlDubbio2 oltre 1000 firme su 2000 a quanto dice il corriere della sera -