Benito Mussolini ha fatto cose positive per l’Italia | lo afferma Tajani

Cosa pensa Antonio Tajani di Benito Mussolini : "Ha fatto delle cose positive" ma "non era certamente un campione della democrazia", ha detto in un'intervista a Radio24

E Antonio Tajani elogia Benito Mussolini 'Ha fatto cose positive' : ROMA - 'Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...