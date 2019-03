Basket | Eurolega | Milano-Olympiacos 66-57 James enorme

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - vittoria da play-off! Olympiacos spazzato via con un Mike James irreale : Trionfo dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nella 26a giornata di Eurolega 2018-2019. La formazione di Simone Pianigiani supera con il punteggio di 66-57 l’Olympiacos grazie a una splendida serata di Mike James, autore di 27 punti e almeno due dei canestri più belli dell’intera stagione europea, di quelli che non si dimenticano facilmente. Per Milano, al sesto successo nelle ultime sette gare europee, ottima performance ...

Basket - Eurolega : Milano sfida l'Olympiacos - la diretta : Milano - Ultime cinque giornate di stagione regolare in Eurolega. Si gioca il turno numero 26 e Milano ospita al Forum l'Olympiacos già battuto nella gara di andata. E' una sfida molto importante in ...

Basket - Eurolega 2019 - 26a giornata : a Milano arriva l’Olympiacos di David Blatt - scontro vitale per fare un passo verso i quarti : La quintultima giornata di regular season per l’Eurolega 2018-2019 si avvia con ben sei squadre in lotta per tre posti che valgono i quarti di finale: Baskonia, Olimpia Milano, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Bayern Monaco. Il calendario propone, in questa settimana, proprio lo scontro diretto tra Milano e Olympiacos, una partita che all’andata vide gli uomini di Simone Pianigiani prevalere per 75-99 in quel del Pireo. ...

Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega Basket 2019 : programma - orario e tv : Si apre oggi una settimana fondamentale per il cammino di Milano in Europa. Giovedì 14 marzo la formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà al Forum l’Olympiacos per la 26a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La sfida costituisce a tutti gli effetti uno scontro diretto di capitale importanza per proseguire nella rincorsa ad un posto nei playoff, obiettivo stagionale per Mike James e compagni. ...

Basket femminile - Eurolega 2019 : definite le quattro semifinaliste. Fuori il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana : Si sono concluse tutte in gara2 le sfide dei quarti di finale di Eurolega femminile 2018-2019: a staccare il pass per le Final Four, che si disputeranno il 12 e il 14 aprile in luogo da definire, sono UMMC Ekaterinburg, Dinamo Kursk, Sopron e ZVVZ USK Praga, che hanno condotto vittoriosamente in porto i loro confronti. Non ce la fa, dunque, il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana: per entrambe, dopo un girone chiuso al terzo posto ...

Basket - Eurolega : Milano sconfitta a Mosca dal Cska 101-95 : James Nunnally e Sergio Rodriguez. Getty Cska-Milano 101-95 Si ferma a Mosca, sul campo del Cska, la corsa ai playoff di Milano. Dopo cinque vittorie di fila arriva una sconfitta prevedibile contro la ...

Basket : Eurolega - Cska-Ax Milano 101-95 : ANSA, - Milano, 8 MAR - Troppo forte il Cska Mosca per l'Olimpia Milano. La squadra di Pianigiani, reduce da un filotto di 5 vittorie, viene spazzata via in Russia, 95-101, dalla seconda della classe ...

Basket - Eurolega : Olimpia Milano - niente impresa contro il CSKA : MOSCA - L'Olimpia Milano non riesce nella missione impossibile di vincere in casa del CSKA. La legge della Megasport Arena, dove i russi hanno perso cinque partite su 72 con il tecnico Itoudis, si ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il CSKA Mosca 101-95 : CSKA Mosca-Olimpia Milano, la cronaca Milano parte concentrata in difesa e molto concreta in attacco, dove Brooks è presto un fattore con 7 punti, 6-9 al 4', nonostante i 5 rimbalzi offensivi ...