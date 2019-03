Basket | EuroCup femminile 2019 | Schio rimonta in trasferta il Cukurova e vola in

Basket - quarti di finale EuroCup 2019 : Berlino - Kazan e Andorra raggiungono Valencia in semifinale - continua l’avventura di Michele Vitali : Serata di verdetti inappellabili per l’EuroCup 2018-2019 di Basket. Si svolte infatti nella giornata di oggi le sfide decisive per decretare il nome delle quattro semifinaliste della competizione europea, seconda per importanza soltanto all’Eurolega. Mentre Valencia era già sicura del posto avendo vinto entrambe le prime due partite contro il Rytas Vilnius e ha potuto godersi il meritato riposo, le altre tre sfide si sono decise in ...

Basket - quarti di finale EuroCup 2019 : Valencia vince a Vilnius e vola in semifinale - tutto aperto nelle altre tre sfide : Quattro sfide appassionanti quelle andate in scena oggi per la gara 2 dei quarti di finale dell’EuroCup 2018-2019 di Basket. Valencia è stata l’unica formazione ad assicurarsi un posto in semifinale aggiudicandosi entrambe le prime due partite. Per conoscere il nome delle altre tre squadre che si contenderanno il trofeo sarà invece necessario attendere il verdetto di gara 3, in programma martedì 13 marzo. Valencia ha avuto ragione ...

Basket femminile - EuroCup 2019 : Schio butta via l’andata dei quarti di finale - il Cukurova ringrazia e vince 75-79 : Una partita non dominata, ma comunque controllata dal Famila Schio finisce, per una serie di errori nel finale, nelle mani del Cukurova Basketbol, che vince con il punteggio di 75-79 la gara di andata dei quarti di finale di EuroCup femminile. Il Famila si è trovato in vantaggio per 73-63 a cinque minuti dalla fine, ma si è divorato tutto il vantaggio e alla fine ha dovuto cedere le armi. Per la formazione di coach Pierre vincent la nota ...

Basket - quarti di finale Eurocup 2019 : Malaga espugna Berlino - lo Unics stravince il derby russo. Vittorie di Valencia e Asvel : Tre Vittorie casalinghe ed un solo colpo in trasferta in gara 1 dei quarti di finale di Eurocup. L’unica vittoria fuori casa è quella degli spagnoli dell’Unicaja Malaga, che hanno sconfitto 91-90 i tedeschi dell’Alba Berlino al termine di una pazzesca rimonta da -17 all’intervallo e con il canestro della vittoria di Mathias Lessort, top scorer con 18 punti, arrivato a tre secondi dalla fine. Non c’è stata storia nel ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio domina il Nadezhda e vola in Eurocup : L’avventura europea del Famila Schio in questa stagione continua. Le venete hanno sconfitto nella quattordicesima giornata di Eurolega il Nadezhda per 82-50 e grazie a questo successo si qualificano per i quarti di finale di Eurocup. Ad aiutare la squadra di Vincent ci ha pensato anche la sconfitta del Lille contro il Brouges. Grande prestazione di Allie Quigley, che mette a referto 18 punti con 4/5 da tre punti. Ottime le partite anche di ...

Basket femminile - Eurocup 2019 : Venezia rimontata ed eliminata da Montpellier : Clamoroso ed inaspettato crollo della Reyer Venezia, che subisce una pazzesca rimonta da parte delle francesi del Basket Lattes Montpellier nel ritorno degli ottavi di finale di Eurocup. Le venete difendevano il +19 dell’andata e sono incredibilmente state sconfitte dalle transalpine per 83-60. Non bastano 15 punti di Steinberga alla Reyer, mentre Montpellier trova le super prestazioni di Bankole (25 punti) e Whitcomb (24). Subito un ...