Basket | Champions League 2019 | i segreti del Nanterre | che affronterà la Virtus Bologna

Basket - Champions League 2019 : Virtus Bologna nei quarti di finale! Gara mai in discussione - Le Mans travolto 81-58 : Doveva essere una notte ideale per ricordare Alberto Bucci, quella del ritorno degli ottavi di finale di Basketball Champions League, e tale è stata: al PalaDozza la Segafredo Virtus Bologna non concede nulla ai francesi di Le Mans, superati con un perentorio 81-58 e si qualifica per i quarti di finale di Basketball Champions League. Mai gli uomini di Sasha Djordjevic consentono agli ospiti di avere delle occasioni per poter vincere il doppio ...

Basket - Champions League 2019 - ritorno ottavi di finale : la Virtus Bologna cerca i quarti contro Le Mans con la novità Djordjevic in panchina : Notte di quelle da vivere al PalaDozza di Bologna: la Virtus affronta questa sera la formazione francese del Le Mans Sarthe Basket, che è semplicemente noto solo col nome della città (o, in abbreviato, come MSB). Si riparte dall’anomalo punteggio di 74-74 scaturito dalla gara di andata all’Antares, causato dal particolare format di andata e ritorno degli ottavi di Basketball Champions League. Negli otto giorni intercorsi tra il match ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia vince - ma è il Nizhny a qualificarsi : Serviva una straordinaria impresa alla Reyer Venezia per qualificarsi per i quarti di finale della Basketball Champions League e la squadra di coach De Raffaele per poco non ci è riuscita. Venezia vince al Taliercio contro i russi del Nizhny Novgorod per 84-66, ma non riesce a ribaltare il -23 dell’andata e dunque viene eliminata. Non bastano i 26 punti di uno strepitoso Stefano Tonut, mentre in casa Nizhny sono decisivi i 21 punti di ...

Basket - Champions League 2019 - ritorno ottavi di finale : Reyer Venezia in cerca della rimonta - contro il Nizhny Novgorod riparte dal -23 : Impresa difficilissima, quella che dovrà oggi compiere l’Umana Reyer Venezia sul parquet del Taliercio: la formazione di Walter De Raffaele dovrà rimontare 23 punti di svantaggio ai russi del Nizhny Novgorod nel ritorno degli ottavi di finale di Basketball Champions League, a causa del pesantissimo 95-72 subito all’andata. Quel risultato, in particolare, è stato figlio di un atteggiamento generale verso la partita che non è andato ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna pareggia a Le Mans nell’andata degli ottavi : La Virtus Bologna pareggia 74-74 a Le Mans. Un risultato che nel mondo della pallacanestro è assolutamente atipico, ma che con la formula dell’andata e ritorno diventa possibile. Questo è accaduto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con la squadra di Pino Sacripanti che ora avrà la possibilità di guadagnarsi il pass per i quarti, vincendo con qualsiasi scarto. I migliori in casa Virtus sono Tony Taylor ed Amath ...

Basket - Champions League 2019 : notte fonda in Russia per Venezia - il Nizhny Novgorod vince 95-72 nell’andata degli ottavi : Finisce malissimo l’andata degli ottavi di finale di Basketball Champions League per l’Umana Reyer Venezia. La formazione di coach Walter De Raffaele è stata sconfitta dai russi del Nizhny Novgorod col punteggio di 95-72. Prestazione davvero opaca, quella degli ospiti, mai in grado di incidere e sommersi dai 34 punti di un devastante Kendrick Perry, alla miglior prestazione offensiva tra VTB League ed Europa. Convincenti anche Anton ...

LIVE Le Mans-Virtus Bologna Basket - Champions League 2019 in DIRETTA : andata degli ottavi di finale in Francia : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata degli ottavi di finale di basketball Champions League tra Le Mans e Segafredo Virtus Bologna, primo passo del tabellone a eliminazione DIRETTA della competizione FIBA giunta alla sua terza edizione. All’Antares, il palasport da seimila posti che si trova DIRETTAmente all’interno del circuito della mitica 24 Ore, va dunque in scena la sfida che apre ufficialmente ...

LIVE Nizhny Novgorod-Venezia Basket - Champions League 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Russia nell’andata degli ottavi : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nizhny Novgorod-Venezia, partita di andata degli ottavi di finale della basketball Champions League 2018-2019! Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi, la formazione allenata da Walter De Raffaele torna in campo per il primo turno ad eliminazione DIRETTA contro un avversario complicato ma sicuramente alla portata per MarQuez Haynes e compagni. La squadra russa del Nizhny Novgorod ha ...

Le Mans-Virtus Bologna - Champions League Basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ricomincia la basketball Champions League 2018-2019 e si riparte con gli ottavi di finale. Si gioca con la formula dell’andata e ritorno e stasera tocca alla Virtus Bolgona, che scenderà in campo contro i francesi di Le Mans. Una partita importante per la Virtus, che vuole ottenere un risultato positivo in terra francese, per vivere con più tranquillità il ritorno a Bologna. La squadra di Pino Sacripanti ha chiuso al primo posto nella ...

Nizhny Novgorod-Venezia - Champions League Basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Torna in campo la basketball Champions League 2018-2019, e lo fa con il match d’andata degli ottavi di finale tra Nizhny Novgorod e Umana Reyer Venezia, che si gioca nella città a 400 km di distanza da Mosca. Per la squadra allenata da Walter De Raffaele, dopo la delusione di Coppa Italia e il successo in campionato contro la Virtus Bologna, c’è un ostacolo non semplicissimo da superare: la formazione russa, infatti, pur non avendo ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna comincia da Le Mans gli ottavi di finale. Mario Chalmers debutta in bianconero : Il tempo dell’attesa è finito: la Segafredo Virtus Bologna ritorna in Europa per giocare gli ottavi della Basketball Champions League 2018-2019. La corsa verso la prima delle due coppe organizzate dalla FIBA parte dall’Antares di Le Mans, dove domani sera gli uomini di Pino Sacripanti si recheranno a far visita a quelli di Eric Bartecheky. Sarà una giornata particolare, quella delle V nere, perché ci sarà il debutto dell’ultimo ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia vola in Russia per l’andata degli ottavi di finale - Hummer e Strebkov le stelle del Nizhny Novgorod : Comincerà domani il cammino dell’Umana Reyer Venezia nella seconda fase della Basketball Champions League 2018-2019. La squadra guidata da Walter De Raffaele scenderà infatti in campo in casa del Nizhny Novgorod per l’andata degli ottavi di finale, nel primo turno ad eliminazione diretta della massima competizione europea organizzata dalla FIBA. La formazione italiana ha tutte le carte in regola per provare ad arrivare fino in fondo ...