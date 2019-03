Bandi Tav | cosa sono e come funziona l’assegnazione

TAV - sbloccati i Bandi e si pensa al referendum. Di Maio alle strette convinto che la Lega farà cadere il governo : La questione TAV non è chiusa, anzi è apertissima. La Tav non si farà? Intanto i bandi sono avviati e si pensa anche ad un referendum Telt ha firmato l’avvio dei bandi per 2,3 miliardi di lavori nel tunnel di base della Torino-Lione. Tra due giorni il testo comparirà sulla Gazzetta ufficiale europea. Trascorreranno poi … Continue reading TAV, sbloccati i bandi e si pensa al referendum. Di Maio alle strette convinto che la Lega farà cadere ...

Tav - Salvini : Bandi partiti - opera serve : 11.20 "I bandi sono partiti, che si chiamino bandi, avvisi, inviti, e adesso il Presidente del Consiglio ha il mandato di incontrare i francesi, la Commissione Ue per rivedere, ricontrattare, come da programma di Governo", la Tav. Lo ha detto il vicepremier Salvini. La Tav, ha aggiunto, è "un'opera che può avere dei tagli, delle modifiche e e che, a mio avviso, comunque serve per collegare l'Italia al resto dell'Europa".

Tav - il cda di Telt sblocca i Bandi<br>Conte : "Nessun onere per lo Stato" : Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle gare contengono ...

Tav : via libera ai Bandi di gara. E Chiamparino lancia il referendum sull'opera : ... che segue il diritto francese e che quindi prevede i capitolati di gara solo entro sei mesi da oggi,, tuttavia, è stata accolta con valutazioni positive dal sistema dell'economia piemontese che, ...

Tav : Conte - consenso governi su Bandi : ANSA, - ROMA, 11 MAR - "Così come indicato nella lettera che ho inviato sabato alla Telt, la società incaricata della realizzazione della Torino-Lione, l'eventuale avvio dei capitolati di gara è ...

Born sulla TAV : I Bandi sono passo positivo nell'interesse del progetto : 'La Francia ribadisce il suo pieno impegno sulla Torino-Lione e la sua disponibilità per una discussione tra i partner'. E' quanto ha dichiarato, in una nota, il ministro francese dei Trasporti, ...

Tav - Salvini : “Cda di Telt ha approvato all’unanimità i Bandi - siamo sulla strada giusta” : “Il cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav. siamo sulla strada giusta“. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini al termine del Consiglio federale della Lega, in via Bellerio. Per Salvini si tratta di “una scelta chiara e unanime, ma è solo una delle opere pubbliche”. Perché “ci sono 300 cantieri da far ripartire, porti, aeroporti, ferrovie e metanodotti. Contiamo che ...

Il via libera ai Bandi per la Tav e il ritorno di Zidane al Real Madrid : La Telt fa ciò che deve e pubblici gli accordi contrattuali preliminari (avis de marchés) con cui ha inizio la procedura che porterà ai capitolati tra 6 mesi e all'inizio del lavori per il completamento della Torino-Lione nel 2020. In ossequio alla gentile lettera del prof. avv. la Telt specifica ch

Tav - Telt sblocca i Bandi di gara per 2 - 3 miliardi : I prossimi sei mesi saranno monitorati soprattutto dalla politica: è infatti in quel lasso di tempo che i governi di entrambi i Paesi potrebbero decidere di fermare il progetto. Soddisfazione è stata ...

Tav - Salvini : bene Cda Telt su Bandi - ora dl sblocca-cantieri : Milano, 11 mar., askanews, - 'Il Cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav, che è una delle tante opere pubbliche ma ci sono 300 cantieri da riaprire in Italia. Contiamo che nell'arco di qualche ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Tav : Telt sblocca Bandi - caos M5s-Salvini - 11 marzo - : Ultime notizie di Oggi, ultim'ora: Tav, Telt sblocca i bandi ma è caos Salvini-M5s. Cade aereo in Etiopia, 8 vittime italiane, 11 marzo 2019,

Matteo Salvini - annuncio in diretta : "La Tav si farà - la Telt ha approvato i Bandi". Caterpillar sul M5s : "La Tav si farà". Matteo Salvini esulta davanti alle telecamere, al termine del Consiglio federale della Lega, comunicando un'ultim'ora: "Il CdA di Telt ha approvato i bandi" per l'alta velocità Torino-Lione. Tutto previsto, perché come ampiamente sottolineato domenica, dopo l'annuncio-farsa del pre

Tav - il cda di Telt dà il via libera ai Bandi : ma si possono interrompere in qualsiasi momento : Il consiglio d'amministrazione di Telt ha dato il suo ok unanime agli 'avis de marches', i bandi per presentare la candidatura per gli interventi del tunnel di base della Tav, l'alta velocità Torino-Lione. Gli avvisi prevedono la facoltà di interrompere, senza penali, la procedura in qualsiasi momento e la necessità di chiedere un parere dei due governi al termine della selezione delle candidature.Continua a leggere