Avengers | Endgame – il nuovo trailer segna il ritorno di Occhio di Falco

Captain Marvel - intervista ai registi : "Avengers : Endgame - un segreto anche per noi" : ... e partecipato a festival del cinema indipendente come il Sundance: i registi di Captain Marvel hanno fatto, lavorando ancora una volta a quattro mani, il grande salto, lanciandosi nel mondo dei ...

Avengers : Endgame - secondo una teoria sarà Hulk a salvare gli Avengers! : Sono molti i fan desiderosi di rivedere l'omone verde nel pieno del suo vigore e c'è qualcuno che vede in lui l'unica speranza di salvare il mondo, e i supereroi, dalle conseguenze dello schiocco di ...

Avengers : Endgame - ecco il trailer IMAX con il 26% d'immagini in più : Stando alla compagnia, il cinecomic con Brie Larson arriverà in oltre 1360 sale IMAX in tutto il mondo, segnando un vero e proprio record per un release in questo formato maxi. Il record, molto ...

Avengers : Endgame - bomba senza precedenti al boxoffice? : ... Infinity War era lungo quasi due ore e quaranta, e se davvero i registi Joe & Anthony Russo ottenessero il permesso di toccare le tre ore piene come avevano suggerito, uno degli spettacoli ...

Box-Office USA : Avengers - Endgame punta a battere il record d'esordio di Infinity War : ... se il film durasse tre ore, cosa che non è stata confermata dalla Disney, potrebbero esserci meno spettacoli durante la giornata'. Insomma, a due mesi dall'uscita già si inizia a fare i conti in ...

Serena Williams spoilera la morte di un supereroe in Avengers : Endgame : Avengers: Endgame arriverà a breve nei nostri cinema, ma le indiscrezioni sulla sua trama continuano imperterrite a trapelare. Dopo la notizia dei test screening decisamente positivi, che hanno determinato la possibilità di proiettare il film anche sempre la consueta pausa, ora a farsi strada è uno spoiler che riguarda la morte di uno dei protagonisti della pellicola. Colpevole di aver dato la notizia è Serena Williams, che durante la ...

Avengers : Endgame - Marvel conferma che le serie TV su Disney+ saranno collegate all’MCU : Avengers: Endgame, Kevin Feige rivela dettagli importanti riguardo i nuovi show in arrivo su Disney+. Avengers: Endgame: Kevin Feige ha rivelato a ComicBook che le serie TV trasmesse su Disney + saranno collegate a film targati Marvel Cinematic Universe. Il Presidente Marvel ha detto chiaramente che gli show trasmessi dal servizio in streaming in arrivo su Disney+, a cominciare dalla serie su Loki con la ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ...

Avengers : Captain Marvel e Thanos - fianco a fianco nel nuovo leak di Endgame : L'uscita di Avengers: Endgame nelle sale di tutto il mondo si avvicina sempre di più, e questo significa che ogni singolo giorno, a trapelare online sono delle nuove immagini del merchandising dell'attesissimo cinecomic Marvel . L'ultima è parecchio ...

Avengers : Endgame – I Marvel Studios riveleranno i piani futuri dopo il film : Cosa accadrà dopo Avengers: Endgame? Con l’uscita al cinema di Avengers: Endgame scopriremo il destino dei Vendicatori in seguito alla sanguinosa battaglia contro Thanos cominciata con Infinity War. dopo il film i Marvel Studios annunceranno i progetti futuri del MCU, quindi la produzione dei sequel di Black Panther, Guardiani della Galassia, Doctor Strange e la realizzazione di Black Widow e The Eternals, per il momento sono ... Leggi ...

Avengers : Endgame - anche Thanos è stato vittima dello schiocco? : HD Disney/Marvel Studios Perché allora vediamo Thanos da solo in questo mondo? Secondo la teoria il Titano, una volta trasportato nel Soulworld, è rapidamente tornato alla propria realtà per volere ...

Avengers : Endgame - registi pentito di aver lavorato al film/ Scelta affrettata e... : Avengers: Endgame scatena le polemiche con i registi che si dichiarano pentiti di aver lavorato al film subito dopo la fine di Infinity War.

Avengers : Endgame - ecco riassunto ufficiale e nuovi costumi : Bisogna ammetterlo: né il trailer diffuso alla fine del 2018 né lo spot andato in onda durante il Super Bowl hanno rivelato granché su come sarà Avengers: Endgame, l’attesissimo ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe così come lo conosciamo oggi. Alcune indiscrezioni, in effetti, confermano che tutti i materiali promozionali che saranno diffusi da qui all’uscita del film, prevista da noi il prossimo 24 aprile, attingeranno ...

Avengers : Endgame - il film durerà 3 ore e dividerà l'universo Marvel in due parti (RUMORS) : Secondo i fratelli Russo, è probabile che il film "Avengers: Endgame" raggiunga e superi anche le 3 ore. Questo perché, ponendosi alla conclusione di un ciclo di ben 22 pellicole, richiede un tempo decisamente superiore a quello solito per essere sviluppato al pieno delle sue possibilità. Non è questa però la più grande novità di cui si vocifera in queste ore. Sembrerebbe infatti che, dopo Endgame, i film Marvel non proseguiranno con le modalità ...

Avengers : Endgame - lo spot del Super Bowl LIII nel dettaglio : Lo spot si apre con un piccolo tributo ai caduti di Infinity War , giusto per ricordarci ancora una volta che ci troviamo in un mondo che si è dissolto per metà, come si nota anche dal logo dei ...