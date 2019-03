Avengers | Endgame | ecco il nuovo trailer del film

Avengers : Endgame – il nuovo trailer segna il ritorno di Occhio di Falco : Avengers: Endgame sarà nei nostri cinema a breve, ma i fratelli Russo hanno deciso di continuare a dare al loro pubblico degli assaggi di quello che vedranno nel film. Sul loro profilo Twitter, i due registi di Avengers hanno infatti condiviso un nuovo trailer di Endgame, ultimo capitolo della saga cinematografica dedicata ai Vendicatori, nel quale vediamo il ritorno dei due grandi assenti della precedente pellicola, Avengers: Infinity ...

Captain Marvel - intervista ai registi : "Avengers : Endgame - un segreto anche per noi" : ... e partecipato a festival del cinema indipendente come il Sundance: i registi di Captain Marvel hanno fatto, lavorando ancora una volta a quattro mani, il grande salto, lanciandosi nel mondo dei ...

Avengers : Endgame - secondo una teoria sarà Hulk a salvare gli Avengers! : Sono molti i fan desiderosi di rivedere l'omone verde nel pieno del suo vigore e c'è qualcuno che vede in lui l'unica speranza di salvare il mondo, e i supereroi, dalle conseguenze dello schiocco di ...

Avengers : Endgame - ecco il trailer IMAX con il 26% d'immagini in più : Stando alla compagnia, il cinecomic con Brie Larson arriverà in oltre 1360 sale IMAX in tutto il mondo, segnando un vero e proprio record per un release in questo formato maxi. Il record, molto ...

Avengers : Endgame - bomba senza precedenti al boxoffice? : ... Infinity War era lungo quasi due ore e quaranta, e se davvero i registi Joe & Anthony Russo ottenessero il permesso di toccare le tre ore piene come avevano suggerito, uno degli spettacoli ...

Box-Office USA : Avengers - Endgame punta a battere il record d'esordio di Infinity War : ... se il film durasse tre ore, cosa che non è stata confermata dalla Disney, potrebbero esserci meno spettacoli durante la giornata'. Insomma, a due mesi dall'uscita già si inizia a fare i conti in ...

Serena Williams spoilera la morte di un supereroe in Avengers : Endgame : Avengers: Endgame arriverà a breve nei nostri cinema, ma le indiscrezioni sulla sua trama continuano imperterrite a trapelare. Dopo la notizia dei test screening decisamente positivi, che hanno determinato la possibilità di proiettare il film anche sempre la consueta pausa, ora a farsi strada è uno spoiler che riguarda la morte di uno dei protagonisti della pellicola. Colpevole di aver dato la notizia è Serena Williams, che durante la ...

Avengers : Endgame - Marvel conferma che le serie TV su Disney+ saranno collegate all’MCU : Avengers: Endgame, Kevin Feige rivela dettagli importanti riguardo i nuovi show in arrivo su Disney+. Avengers: Endgame: Kevin Feige ha rivelato a ComicBook che le serie TV trasmesse su Disney + saranno collegate a film targati Marvel Cinematic Universe. Il Presidente Marvel ha detto chiaramente che gli show trasmessi dal servizio in streaming in arrivo su Disney+, a cominciare dalla serie su Loki con la ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ...

Avengers : Captain Marvel e Thanos - fianco a fianco nel nuovo leak di Endgame : L'uscita di Avengers: Endgame nelle sale di tutto il mondo si avvicina sempre di più, e questo significa che ogni singolo giorno, a trapelare online sono delle nuove immagini del merchandising dell'attesissimo cinecomic Marvel . L'ultima è parecchio ...

Avengers : Endgame – I Marvel Studios riveleranno i piani futuri dopo il film : Cosa accadrà dopo Avengers: Endgame? Con l’uscita al cinema di Avengers: Endgame scopriremo il destino dei Vendicatori in seguito alla sanguinosa battaglia contro Thanos cominciata con Infinity War. dopo il film i Marvel Studios annunceranno i progetti futuri del MCU, quindi la produzione dei sequel di Black Panther, Guardiani della Galassia, Doctor Strange e la realizzazione di Black Widow e The Eternals, per il momento sono ... Leggi ...

Avengers : Endgame - anche Thanos è stato vittima dello schiocco? : HD Disney/Marvel Studios Perché allora vediamo Thanos da solo in questo mondo? Secondo la teoria il Titano, una volta trasportato nel Soulworld, è rapidamente tornato alla propria realtà per volere ...

Avengers : Endgame - registi pentito di aver lavorato al film/ Scelta affrettata e... : Avengers: Endgame scatena le polemiche con i registi che si dichiarano pentiti di aver lavorato al film subito dopo la fine di Infinity War.

Avengers : Endgame - ecco riassunto ufficiale e nuovi costumi : Bisogna ammetterlo: né il trailer diffuso alla fine del 2018 né lo spot andato in onda durante il Super Bowl hanno rivelato granché su come sarà Avengers: Endgame, l’attesissimo ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe così come lo conosciamo oggi. Alcune indiscrezioni, in effetti, confermano che tutti i materiali promozionali che saranno diffusi da qui all’uscita del film, prevista da noi il prossimo 24 aprile, attingeranno ...

Avengers : Endgame - il film durerà 3 ore e dividerà l'universo Marvel in due parti (RUMORS) : Secondo i fratelli Russo, è probabile che il film "Avengers: Endgame" raggiunga e superi anche le 3 ore. Questo perché, ponendosi alla conclusione di un ciclo di ben 22 pellicole, richiede un tempo decisamente superiore a quello solito per essere sviluppato al pieno delle sue possibilità. Non è questa però la più grande novità di cui si vocifera in queste ore. Sembrerebbe infatti che, dopo Endgame, i film Marvel non proseguiranno con le modalità ...