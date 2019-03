Avellino | vince 2 milioni di euro | ha un mancamento | poi offre la cena a 400 persone

Terremoto - due lievi scosse tra le province di Salerno e Avellino : Terremoto, due lievi scosse tra le province di Salerno e Avellino Le due scosse sono ste registrate all'1.37 e alle 5.28. Tra i Comuni più vicini all'epicentro sono Castelnuovo di Conza (Salerno) e Conza della Campania (Avellino) Parole chiave: ...

Terremoti : 2 lievi scosse tra le province di Salerno e Avellino : Due lievi scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Salerno e Avellino. Una scossa magnitudo Md 2.0 è stata rilevata a 2 km ovest da Sant’Andrea di Conza (AV), alle 05:28:03 ad una profondità di 19 km. Un terremoto magnitudo ML 2.3 è stato invece localizzato a 2 km nordest da Castelnuovo di Conza (SA) alle 01:37:35 ad una profondità di 9 km. L'articolo Terremoti: ...

Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi - coppa Italia di basket maschile : final eight Calcio - il Casarano vince la coppa di Eccellenza. Serie C ... : Di seguito un comunicato diffuso dalla Lega Calcio di Serie C: "Sono addolorato dell'esclusione dal campionato Serie C del club calcistico di una tra le più belle città del mondo come Matera. È una ...

Basket Serie A - la Sidigas Avellino vince 79-67 contro Brescia : TORINO - La 19.a giornata di Serie A riparte dal match delle 12.00 tra Avellino e Brescia . Dopo la vittoria di Cantù su campo di Reggio Emilia e la sconfitta della Virtus Bologna a Cremona , la ...

Serie A Basket - Avellino vince il lunch-match contro Brescia : la Sidigas si impone 79-67 : Dopo un avvio non brillante, i padroni di casa aumentano l’intensità del proprio gioco e riescono a condurre in porto un’importante vittoria Dopo tre sconfitte consecutive, Avellino torna a sorridere battendo Brescia nel lunch match della diciannovesima giornata. Un successo che ci voleva per gli irpini, rimasti agganciati al terzo posto grazie ad una prestazione positiva fornita nel match di oggi, nonostante una partenza sotto ...

Serie D - i risultati della 21e della 24giornata : manita del Bari - vince il Modena. Avellino ko : E' tornata anche la Serie D, in campo per la 21e 24giornata. Ancora una vittoria per il Lecco nel girone A, con la capolista che conferma il proprio vantaggio di otto punti sulla Sanremese seconda. ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna vince a Bayruth e va agli ottavi. Avellino sconfitta in casa da Murcia : Una vittoria ed una sconfitta per il Basket italiano nella serata di Champions League. La Virtus Bologna stacca il biglietto per gli ottavi, confermandosi al vertice del gruppo D, ottenendo una bella vittoria esterna in casa degli israeliani del Bayruth per 93-83. Si conferma l’ottimo momento di forma per la squadra di coach Sacripanti, che ottiene il nono successo in Europa e festeggia anche al meglio una quattro giorni che ha portato ...

Serie D - i risultati della 22giornata : vince l'Avellino : Girone E Aglianese Calcio-Trestina 0-0 Bastia-Sangimignano Sport 1-0 Gavorrano-UC Sinalunghese 1-0 Ghivizzano Borgo-Seravezza Pozzi 2-0 Massese-Cannara 0-3 Pianese-Ponsacco 0-0 Real Forte Querceta-...

Serie D - i risultati della 19e della 21giornata : il Bari vince e va in fuga - ok Avellino e Como. Pari Modena : Girone D Adrense-Pergolettese 0-2 Calvina Sport-Mezzolara 1-1 Classe-Ciliverghe 2-0 Crema-Fanfulla 1-1 Fiorenzuola-Axys Zola 1-0 Modena-Lentigione 2-2 Pavia-OltrepoVoghera 0-0 San Marino-Reggio ...

Basket - Serie A : Milano vince a Trieste - Avellino stacca Venezia : TORINO - L'Armani Milano supera Trieste 77-73 all'Allianz Dome e infila la 14ma vittoria in campionato. L'Olimpia rimane così a +6 su Avellino che batte Pistoia e lascia al terzo posto la Reyer ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino supera l’Anwil e continua a vincere - passo importante verso la qualificazione : Riprende al meglio il cammino europeo della Sidigas Avellino. La formazione irpina, impegnata nella decima giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019, ha ottenuto un convincente successo sul campo dell’Anwil Wloclawek con il punteggio di 62-72. Gli uomini di Nenad Vucinic hanno costruito un bel vantaggio nel primo quarto, trovando poi l’allungo decisivo nel terzo periodo. Vittoria molto importante in ...