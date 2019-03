Augusto Casali, il leghista che usa foto di bimbi down paragonati al ‘down’ di Facebook (Di giovedì 14 marzo 2019) Augusto Casali, ragazzo di 21 anni, è finito al centro della polemica per aver pubblicato la foto di tre bimbi down per ironizzare - con una battuta di cattivo gusto - sul 'down' di Facebook. Sul suo profilo dice di essere social media strategist della Lega in Toscana, ma il Carroccio lo smentisce e afferma che - nonostante la sua fede leghista - non lavora per loro e non milita nel partito.



SimonaMalpezzi : Mi rifiuto di pubblicare la foto ma sappiate che tale Augusto #Casali, social media manager della #Lega in Toscana,… - giornalettismo : Lo stratega dei social della #Lega Toscana dopo il tweet della vergogna: «Non ce l’ho con i down, ma» - PizziRenato : RT @SimonaMalpezzi: Mi rifiuto di pubblicare la foto ma sappiate che tale Augusto #Casali, social media manager della #Lega in Toscana, ha… -