Assunzioni obbligatorie per categorie protette | quali sono e a chi spettano

termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2019)pere a chiIn un periodo di forte crisi per il mercato del lavoro, con un numero di posti di lavoro spesso non proporzionato all’ingente domanda o comunque all’elevata percentuale di disoccupati in Italia, leriescono comunque a conservare la giusta tutela che spetta loro, sul piano dell’assunzione effettiva ed obbligatoria in azienda. Vediamo di seguito che cosa la legge prescrive per questa specifica categoria di lavoratori.: chilei requisiti per i disabili Anzitutto la fonte normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 68 del 1999, la quale – all’art. 1 – recita espressamente che ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle ...

SebaGreco : Categorie protette e assunzioni obbligatorie -