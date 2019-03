Asma | dall’ipertensione al diabete | gli effetti collaterali del cortisone fanno più danni

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ipertensione, fratture,, problemi ai reni e agli occhi: questi sono glidati dall’abuso diche danneggiano la salute degli italiani affetti dae si che si riflettono sulla spesa sanitaria. Per curarli infatti si spendono oltre 243 milioni di euro l’anno, ben più di quanto si spenderebbe per terapie molto meno dannose. Questo è quanto emerge dai risultati del primo studio italiano, pubblicato dal World Allergy Organization Journal sull’impatto clinico ed economico delorale usato nel trattamento dell’grave. Di questa patologia ne soffrono 4 milioni di italiani e ben 200.000 in grado severo, secondo il registro SANI (Severe Asthma Network Italy), 124.000 vengono trattati con cortisonici per via orale, spesso per un periodo superiore ai 6 mesi. Ma le conseguenze date dall’uso e dall’abuso di ...