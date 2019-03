Arrestato l' uomo che ha dato fuoco all' ex moglie

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)È finita nella serata di ieri a Reggio Calabria la fuga di Ciro Russo, il 42enne originario di Ercolano, in provincia di Napoli, che due giorni fa era evaso dagli arresti domiciliari e aveva tentato di uccidere l'exMaria Antonietta Rositani dandoal veicolo in cui la donna si trovava.Le autorità avevano fatto partire la caccia all'subito dopo il tentato omicidio e nelle ore successive erano riuscite a restringere l'area di ricerca. L'arresto è scattato in una pizzeria di via Melacrino, dove Russo si era recato per mangiare una pizza e dove nessuno dei presenti lo aveva riconosciuto. Il 42enne, non armato al momento dell'arresto, non ha opposto resistenza.L'ex consorte, intanto, è ancora ricoverata in gravi condizioni al Centro grandi ustioni di Brindisi. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato ustioni del 60-70% del ...

