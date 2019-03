Arrestato broker d' eroina | sequestrati 52 mila euro e 8 | 7 chili di droga

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) L'era uscita dal boschetto di Rogoredo, per infiltrarsi nei locali etnici di Porta Venezia, a due passi dal centro dino. I carabinieri, nei giorni scorsi, avevano individuati i luoghi in cui laveniva smerciata e da lì sono risaliti ai livelli più alti della catena: a gestire le partire ci pensava una coppia di 33enni tunisini, residenti in provincia di Bergamo.A loro, i carabinieri hanno sequestrato 8,7dipurissima, che sul mercato sarebbe arrivata a valere un milione e mezzo di. Oltre agli stupefacenti, anche 52in contanti, probabilmente i guadagni dell'attività illecita, come sottolinea il Giorno. L'indagine che ha portato i militari dell'Arma ha individuare i due tunisini era scaturita da un caso di maltrattamenti. Infatti, una settimana prima, le forze dell'ordine avevanoun 51enne accusato di aver picchiato la figlia 12enne e ...

