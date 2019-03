Ariana Grande Quiz : quanto conosci la Thank U - Next era? : Mettiti alla prova! The post Ariana Grande Quiz: quanto conosci la Thank U, Next era? appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande rivede un altro ex : La popstar Ariana Grande continua a essere avvistata in compagnia dei suoi ex. Appena dieci giorni fa era stata fotografata dai paparazzi a Los Angeles entrare in uno studio di registrazione con Big ...

Ariana Grande - reunion con un altro ex : avvistata con Graham Phillips : "Sta risentendo le persone che le stavano a cuore"

Ariana Grande : è uscito il video di "Rule The World" - il featuring con 2 Chainz : Fantastica come sempre

Miley Cyrus adora "7 Rings" di Ariana Grande quanto te e questo video ne è la prova : <3

Ariana Grande attaccata dai vegani per il suo Cloud Macchiato di Starbucks : Sebbene dica di essere vegana, proprio i vegani stanno attaccando sui social Ariana Grande per via del drink Cloud Macchiato, da lei sponsorizzato per Starbucks. Il problema è che sarebbe composto da latte vaccino, assolutamente vietato per i vegani. I vegani non bevono latte per motivi etici e salutistici. L"industria del latte - secondo i vegani - non é affatto meno crudele rispetto a quella della carne, inoltre il consumo di latte esporrebbe ...

Ariana Grande e le altre : chi sono le popstar più seguite su Instagram : Le cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramIl successo musicale, l’immagine ammiccante da eterna Lolita, la capacità di mostrare ...

Ariana Grande : questa band del liceo ha suonato una cover di "NASA" dall'album "Thank U - Next" : Wow

Ariana Grande - ritorno di fiamma per un suo ex : ecco di chi si tratta : Mentre il suo ex fidanzato Pete Davidson si sta rifacendo una vita con niente meno che Kate Beckinsale, anche Ariana Grande avrebbe una nuova fiamma, anzi, una vecchia fiamma che brucia nuovamente: si tratta di Big Sean, già ex fidanzato della popstar di origini italiane (e citato nel suo ultimo disco). Il motivo di questa ipotesi sono alcune foto dei due mentre vanno in giro insieme: non sarebbe un problema se lui, in teoria, non stesse però ...

Ariana Grande ha svelato chi aprirà i concerti del tour europeo : Indovina indovinello?

Ariana Grande starebbe per lanciare una bevanda : tutti gli indizi che lo fanno pensare : In collaborazione con Starbucks

Pete Davidson - l’ex fidanzato di Ariana Grande - ora sta con Kate Beckinsale : L’ex fidanzato di Ariana Grande, il comico del Saturday Night Live Pete Davidson, si è consolato per la rottura con la popstar di origini italiane grazie all’attrice Kate Beckinsale, di ben vent’anni più Grande di lui. La nuova coppia è uscita ufficialmente allo scoperto sulle tribune di una partita di hockey giocata a New York e i due innamorati si sono scambiati ben più di un bacio in favore di telecamera. View ...

Al via lo Sweetener Tour di Ariana Grande che non avrebbe dovuto esserci : “Mi avete salvato la vita” : Non passerà dall'Italia a dispetto del precedente, ma il nuovo Tour di Ariana Grande per gli album Sweetener e Thank U, Next sarà certamente tra gli eventi musicali dell'anno, vista l'esplosione nelle classifiche americana e inglese dell'ultimo album della popstar. Capace di superare perfino uno storico record dei Beatles in quanto a singoli piazzati in top5 da un solo disco, la Grande sta per debuttare con lo Sweetener Tour, che prenderà il ...

Ariana Grande ha mandato un toccante messaggio ai fan : "Avete salvato la mia vita" : <3