Ares Panther - Svelata la versione definitiva della sportiva

(Di giovedì 14 marzo 2019) LaDesign ha diramato le prime foto ufficiali e le specifiche tecnichedi serie. Labasata sulla meccanicaLamborghini Huracàn è ispirata alla De Tomaso Pantera e, per averla, servirà spendere almeno 615.000 euro e attendere tre mesi. Ogni vettura sarà infati realizzata a mano dagli esperti dell'atelier modenese: le prime consegne sono previste entro la fine del mese di maggio.Il V10 arriva a 650 CV. Lunga 4.668 mm, circa 20 cm in più rispetto alla Huracàn, laripropone lo stesso passo di 2.620 mmdel Toro: il telaio è d'alluminio e carbonio, per un peso a secco di 1.423 kg. Dietro all'abitacolo è montato il V10 di 5.2 litri di Sant'Agata Bolognese che, ritarato secondo le specifiche, arriva a erogare 650 CV a 8.250 giri/min e più di 600 Nm a 6.500 giri/min, ovvero 10 CV in più rispetto alla Huracàn ...