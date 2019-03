dilei

(Di giovedì 14 marzo 2019) Con il terminedelvengono indicate delle interruzioni della normale respirazione e che possono avere gravi conseguenze per la salute, causando deiper ilLepossono durare da pochi secondi sino a 40, si tratta di un gesto del tutto involontario che avviene durante il, quindi solitamente nel corso della notte. Lepossono essere numerose oppure sporadiche e sono seguite da inspirazioni rumorose e bruschi risvegli che possono spaventare le altre persone, ma anche chi ne soffre.Non si tratta di una patologia che può essere curata con dei farmaci, ma di un fattore dio che può portare ad alcune patologie che coinvolgono soprattutto il. Nel corso degli anni infatti l’ipersonnia determina degli scompensi nella regolazione del battito cardiaco, dei processi metabolici e della pressione arteriosa. I segnali più frequenti delle ...

