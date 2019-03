Annunciato Back 4 Blood | il nuovo shooter co-op dei creatori di Left 4 Dead

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) Warner Bros. Interactive Entertainment e Turtle Rock Studios hannooggi, daie dal team di sviluppo del titolo co-op di grande successo di pubblico e criticaè stato pensato da zero come un titolo premium e originale, che unisce il meglio di quello che ha reso gli FPS co-op a tema zombie così popolari con nuove caratteristiche e tecnologie all'avanguardia."Siamo emozionati di poter collaborare con Turtle Rock Studios pere di poter innovare il genere dei co-op sugli zombie con un gameplay multigiocatore innovativo", ha dichiarato David Haddad, il presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. "I talenti del team di Turtle Rock sviluppano titoli meravigliosi da molti anni e questa è un'ottima opportunità per collaborare e creare insieme ununiverso di gioco, ideato appositamente per la community dei ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Annunciato #Back4Blood, il nuovo shooter co-op dei creatori di #Left4Dead - Eurogamer_it : Annunciato #Back4Blood, il nuovo shooter co-op dei creatori di #Left4Dead - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Annunciato Back 4 Blood, il nuovo gioco dei creatori di Left 4 Dead -