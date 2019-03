Anna Fendi al Premio Madama di Messina

Anna Fendi il 21 marzo a Messina ospite d'onore del Premio di moda Madama - : Anna Fendi sarà l'ospite d'onore del Premio internazionale di moda Madama: la celebre stilista, che ha fondato una della griffe del made in Italy più amate al mondo e disegnato in modo pioneristico e incisivo la storia dello stile e dell'eleganza femminile, riceverà giovedì 21 marzo al Palacultura di Messina la 'statuetta' dorata per la categoria Eccellenza.