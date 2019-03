Anche in Italia gli studenti in piazza per FridaysForFuture | siamo con Greta Thunberg

Tangenti per la discarica di Grottaglie - 7 arresti : Anche ex presidente della Provincia di Taranto (Forza Italia) : Martino Tamburrano arrestato dalla guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta sull'iter amministrativo per la concessione dell'autorizzazione all'ampliamento della discarica. I reati contestati sono sono corruzione e turbata libertà degli incanti

Editing genetico : Anche l’italiano Luigi Naldini firma la moratoria mondiale sui ‘bebè Ogm’ : C’è anche italiano Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (Sr-Tiget) di Milano e membro del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (Cnbbsv), tra i 18 scienziati e bioeticisti di tutto il mondo che su ‘Nature’ firmano la proposta di “una moratoria di almeno 5 anni che per il momento blocchi qualsiasi sperimentazione clinica ...

Brexit - Governo a Mattarella : Italia si prepara Anche a "no deal" : Roma, 13 mar., askanews, - Una uscita dalla Ue della Gran Bretagna senza accordo è lo scenario al quale si prepara il Governo Italiano. La posizione dell'esecutivo è stata illustrata al capo dello ...

Secondo Tajani - di Forza Italia - Mussolini fece Anche cose buone : 'Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto …

Italia - sovranismo anti francese Anche nel mondo dell'arte : anche quelli che hanno un atteggiamento critico nei confronti dell'eccessiva mercificazione delle opere d'arte, cui sono sottoposti numerosi quadri che fanno il giro del mondo da una mostra ...

Schianto Ethiopian Airlines - Anche l'Italia chiude i cieli al Boeing 737 MAX : Boeing in crisi di credibilità: lo Schianto del volo 302 Ethiopian Airlines avvenuto domenica scorsa, ad appena 6 minuti dal decollo, ha convinto diverse nazioni di tutto il mondo a lasciare a terra il modello Boeing 737 Max, triste protagonista del disastro. Un disastro che è avvenuto, tra l'altro, a meno di sei mesi dall'altro incidente aereo: quello di un altro ...

Niccolò Bettarini furioso : «La giustizia italiana non esiste - è uno schifo» - e attacca Anche l'avvocato : «La giustizia italiana non esiste, è uno schifo». Niccolò Bettarini è furioso e si è sfogato su Instagram pubblicando una serie di stories dove dice la sua....

Spinazzola-Bernardeschi-Kean - il trio italiano delle meraviglie : la Juve lancia i giovani Anche in Champions - il futuro è sempre più Azzurro : Si è concluso il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Atletico Madrid e Juventus, partita impressionante della squadra di Massimiliano Allegri che ha staccato il pass per i quarti di finale. Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi sulle spalle la squadra ma il vero uomo del match è stato Bernardeschi, adesso la Juventus si candida ad essere una delle principali candidate alla vittoria ...

