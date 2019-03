Ancelotti | “Lo sfogo di Insigne è comprensibile”

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) Vigilia di Salisburgo-Napoli per Carlo. Si parte da un risultato tranquillizzante: il 3-0 dell'andata. "Il 3-0 a Napoli - dice- è stato un buon risultato, ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo giocare come sappiamo e provare a vincere. Non dobbiamo cambiare l`atteggiamento rispetto all`andata, abbiamo sempre cercato di controllare la gara. Loro, invece, cambieranno: saranno più sbilanciati, meno prudenti. Noi non faremo calcoli". Sul turnover dice: "Non ho alcun timore per chi ha giocato meno. Chiriches è bravo con la palla e senza palla. Luperto, in quelle poche partite che ha giocato, si mostrato affidabile. Il Salisburgo pressano molto bene in avanti, sono aggressivi. Superata la prima barriera, abbiamo delle opportunità. All`andata ci siamo riusciti, bisogna saper leggere le situazioni. Una palla lunga non è una cosa così brutta per me. All`andata nel finale ...

