Analisi Tecnica | EUR USD del 14 03 2019 | ore 19 00

F1 - Mondiale 2019 : Analisi Tecnica e confronto tra Ferrari e Mercedes. Differenze - analogie e concept : Il Mondiale 2019 di Formula Uno ruoterà, con molta probabilità, sul duello ravvicinato tra Mercedes e Ferrari. La scuderia di Brackley è reduce da cinque annate nelle quali ha dominato, proponendo vetture sempre performanti e, soprattutto, in grado di migliorare con costanza lungo tutto il corso dell’anno. Nelle due ultime annate la Ferrari si è avvicinata molto, ma per svariati motivi non è stata in grado di piazzare l’affondo ...