Amici - l'ex ballerino Marcus Bellamy condannato a 20 anni per l'omicidio del fidanzato : Marcus Bellamy, l'ex ballerino professionista che si sarebbe esibito ad Amici fino al 2009, sarebbe stato condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio del fidanzato. Lo riporta Fanpage. Su...

Amici - Marcus Bellamy (ex ballerino) condannato a 20 anni per l'omicidio del fidanzato : Marcus Bellamy, l'ex ballerino professionista che si sarebbe esibito ad Amici fino al 2009, sarebbe stato condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio del fidanzato. Lo riporta Fanpage. Su...

Amici Di Maria - l'ex ballerino Marcus è stato condannato a vent'anni di carcere : Chi ha avuto modo di seguire tutte le edizioni di Amici di Maria De Filippi che sono andate in onda in questi anni su Canale 5, si ricorderà sicuramente della presenza di Marcus Bellamy, tra i ballerini professionisti del talent show ideato e condotto dalla signora degli ascolti del Biscione. Nel 2016 il nome di Marcus era balzato alla cronaca per un gravissimo episodio che l'ha visto protagonista e che ha destato grande scalpore, l'uccisione ...