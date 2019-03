' Amici' | il ballerino Bellamy condannato a 20 anni per l' omicidio del fidanzato Bernardo

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Una storia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e quello del programma "" in particolare. Nel 2016 ilprofessionista Marcusaveva infatti strangolato e ucciso il suoBernando Almonte. L'uomo aveva poi pubblicato una confessione delirante tramite i suoi social. Oggi è arrivata per lui la condanna a 20di reclusione per l'efferatoe una rivelazione da parte del noto Valerio Pino, che racconta di aver visso con l'assassino una passione durante l'edizione serale diLa condanna per MarcusL'affascinanteprofessionista di, Marcus, è statoa 20di reclusione per aver ucciso, nell'estate del 2016, il suo compagno. Il, come tutti i professionisti di, veniva considerato un esempio da seguire per gli allievi del programma, che dovevano cercare di raggiungere, nelle loro ...

