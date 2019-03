Ambiente | Greta candidata per il Nobel

Greta indicata per il Nobel per la Pace Ambiente - venerdì gli studenti in piazza : La proposta è arrivata da tre parlamentari norvegesi. Lei: «Sono onorata». Domani eventi in tutto il mondo

Clima - Greta candidata al Nobel per la Pace. Venerdì gli studenti in piazza per l’Ambiente : L’attivista 16enne svedese, Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il Clima in tutta Europa, è stata proposta per il premio Nobel per la pace da tre parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento per il suo impegno contro la crisi Climatica e il riscaldamento globale, riporta il settimanale Time. «Abbiamo nominato Greta perché la...

Ambiente - studenti in corteo ad Amburgo : c’è anche Greta - la bambina che ha scosso la coscienza del mondo : L’organizzazione giovanile “Fridays for Future” scende in piazza questa mattina per le vie di Amburgo: l’obiettivo è di portare più attenzione sui temi dell’Ambiente e del cambiamento climatico. Alla manifestazione studentesca sarà presente anche Greta Thunberg, la giovane attivista svedese di 16 anni (da cui è partito il movimento) che nella Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite a ...