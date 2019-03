Alzheimer | Cnr guida progetto ricerca europeo su diagnosi precoce

askanews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Roma, 14 mar., askanews, - La Commissione europea ha nominato l'Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti, Isasi, del Cnr coordinatore di un consorzioper lo sviluppo di un super-...

tecnomedics : Il Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per la diagnosi precoce del morbo di Alzheimer - broby68 : Il Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per la diagnosi precoce del morbo di Alzheimer - antoniocaperna : Alzheimer: Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per la diagnosi precoce -