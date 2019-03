Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge

In Senato primo sì a Quota 100 e reddito di cittadinanza. Ancora bisogna produrre Almeno 15 atti per avere l’assegno : Con 149 sì, 110 no e 4 astenuti l'Aula del Senato ha dato il primo via libera al cosiddetto 'decretone' con le misure bandiera del governo giallo-verde, il reddito di cittadinanza e Quota 100. Il provvedimento ora approderà lunedì alla Camera per la seconda lettura. Molte le novità in arrivo con il passaggio a palazzo Madama, mentre altri nodi verranno sciolti a Montecitorio. In particolare, le modifiche approvate al Senato vanno dalla tutela ...

Pensioni : Coldiretti - Almeno 4 mila i padovani coinvolti in quota 100 : Padova, 6 feb. (AdnKronos) - "quota 100, ci siamo. I lavoratori che ritengono di avere i requisiti per la pensione si sono presentati a decine agli sportelli per ottenere informazioni e inoltrare le prime domande. Si stima che nella nostra provincia possano essere circa 4.000 i cittadini che potrebb

Sky : «Il Napoli vuole Almeno 100 milioni per Allan - per il Psg sono troppi» : «Il Napoli non ha bisogno di vendere» Gianluca Di Marzio a Sky, trasmissione di Calciomercato, è più freddo sulla trattativa: “Al momento non c’è alcuna offerta ufficiale da parte del Psg. Il Napoli fa filtrare la richiesta di 120 milioni di euro. Secondo me lo darebbe anche a 90. Il Psg non andrebbe oltre 50-60 milioni di euro, cifra che il Napoli considera inaccettabile. Allan ha quattro anni e mezzo di contratto. Il Napoli non ha ...