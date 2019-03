Alle porte una nuova era di esplorazione della Luna | rampa di lancio per Marte

Astronomia - con lo SKA Observatory “siamo Alle porte del futuro” : Italia protagonista verso la costruzione del più grande radiotelescopio del mondo : Passo cruciale verso la costruzione della più grande rete di radiotelescopi del mondo. Dopo quattro anni di negoziati e accordi, infatti, è stato firmato oggi il Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta, quindi, a diventare la seconda organizzazione mondiale intergovernativa ...

Siccità in Veneto : deficit idrico confermato - possibile emergenza Alle porte : “Difficile parlare di Siccità a febbraio ma la situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei prossimi mesi quando la campagna si risveglia e i terreni cominciano ad essere lavorati per le nuove colture”. Questo quanto espresso da Coldiretti e Anbi Veneto, durante il convegno di oggi a Mestre sul sistema della bonifica regionale. Permangono perplessità sulle risorse idriche che a causa delle scarse piogge e nevicate ...

Reddito di cittadinanza - si parte. Alle Poste 35.653 richieste. Allo sportello : "Aiuta le persone - ma serve il lavoro" : L'aspettativa è alta: 'Speriamo vada tutto bene, che arrivini i soldi: mi servono e in generale possono far ripartire l'economia', confida lui che si autodefinisce un 'Isee a zero', ovvero senza ...

Ferrari - pronta la rivoluzione epocale : dopo il SUV in arrivo anche la quattro porte [GAlleRY] : Le novità che ha in serbo la Casa di Maranello potrebbero scatenare il malcontento dei puristi Con il debutto della Ferrari F8 Tributo, al Salone di Ginevra sono state rivelate tante cose interessanti sul futuro della Casa del Cavallino Rampante. Ferrari vuole stare al passo con i tempi e per farlo ha intenzione di proporre vetture totalmente estranee alla sua tradizione, accompagnate da nuovi motorizzazioni più attente all’ambiente. ...

Lazio - Inzaghi spalanca le porte ai tifosi : Allenamento di giovedì aperto per festeggiare il derby : La società ha deciso di dare la possibilità ai tifosi di festeggiare insieme alla squadra la vittoria nel derby con la Roma “Con la dirigenza e con l’area tecnica abbiamo deciso di effettuare l’allenamento di giovedì, in programma alle ore 15, a porte aperte. In questo modo ci sarà la possibilità di seguire la seduta dagli spalti del Campo ‘Mirko Fersini’ per abbracciare la squadra dopo questa vittoria ...

L’ultimo oltraggio in aula alla memoria di Andy Rocchelli - reporter dAlle tenebre d’Europa : A Pavia si celebra il processo al presunto assassino del fotografo ucciso in Ucraina nel 2014. Tra gli slogan dell'imputato e la piccola folla plaudente dei sui fan nazionalisti Gli ultimi scatti di Andrea Rocchelli prima di essere ucciso" Rocchelli, in Italia si indaga sull'omicidio del giornalista. Ma l'Ucraina difende l'arrestato "

Il video trailer di Vasco Rossi per il tour VascoNonStop Live 2019 Alle porte : “Voglia di rock!” : Le note di Cosa succede in città accompagnano il primo video trailer del VascoNonStop Live 2019 ormai alle porte: è sempre Pepsy Romanoff, ormai storico collaboratore del rocker, a firmare la regia del nuovo tour che sarà sostanzialmente composto da una residency a Milano e una doppietta a Cagliari, anticipate da una data zero a Lignano Sabbiadoro a fine maggio. Dopo alcuni videoclip tratti dall'ultimo tour degli stadi e sempre diretti da ...

La console senza lettore di Microsoft è realtà? Xbox One S All-Digital Edition sarebbe Alle porte : Potrebbe caratterizzare un futuro non così prossimo con il lancio di una Xbox di nuova generazione pensata per lo streaming e per il digitale che ha il nome in codice di Xbox Lockhart ma sembrerebbe che una console senza lettore ottico debutterà anche nella generazione attuale.A fine 2018 ne avevamo già parlato e ora il rumor torna in auge anche con una possibile finestra di lancio: Microsoft starebbe per lanciare una Xbox One senza lettore ...

ATP - Indian Wells è Alle porte : 5 italiani impegnati nelle qualificazioni : ‘BNP Paribas Open’ di Indian Wells, sono iniziate le qualificazioni con 5 azzurri pronti a lottare per un posto in tabellone Sono 5 gli azzurri al via nelle qualificazioni del ‘BNP Paribas Open’ di Indian Wells (cemento, montepremi di 8.359.455 dollari). Ai nastri di partenza in California ci saranno Thomas Fabbiano, numero 83 del ranking mondiale e quinta testa di serie delle qualificazioni che è stato sorteggiato ...

NBA - i Boston Celtics hanno un sacco di problemi e i playoff sono ormai Alle porte : "Dobbiamo giocare meglio". Kyrie Irving non aveva alcuna intenzione di dare ulteriori spiegazioni ai giornalisti a margine della pesante sconfitta incassata contro i Rockets. James Harden e Houston ...

"Quando Annibale è Alle porte...". Prodi commenta le primarie Pd : "Quando Annibale è alle porte tutta Roma si unisce, Catone il censore compreso": così l'ex premier Romano Prodi, entrando nel seggio di via Orfeo a Bologna dove ha votato per le primarie Pd, come da tradizione. Nel seggio gli è anche stata anche consegnata la bandiera dell'Europa, così come alle altre persone presenti: quando è arrivato Prodi, dopo mezzogiorno, ne erano rimaste un paio. "Aspettiamo di contarci alla fine, ma la partecipazione ...

Destiny 2 stagione 6 Alle porte - importanti modifiche al catalogo per Xur : Siamo ormai giusto a un tiro di schioppo dall'inizio ufficiale della sesta stagione di Destiny 2, con lo sparatutto in salsa Sci Fi targato Bungie che procede spedito lungo la sua strada, scrollandosi di dosso i residui delle ruggini che ne hanno condizionato il primo anno di vita. Gli addetti ai lavori sanno di non avere a disposizioni terze possibilità: lecito quindi attendersi feature all'altezza delle aspettative, che siano in grado quindi ...

Auto - ecotassa Alle porte ma manca quadro normativo : Da domani, 1° marzo, scatta il sistema di bonus-malus sulle emissioni delle Auto di nuova immatricolazione, inserito dal Governo nell'ultima manovra di bilancio 2019. La norma prevede un sistema di ...

Duplice omicidio Alle porte di Milano : due uomini uccisi a Rozzano e Basiglio : Duplice omicidio nel Milanese. Due uomini sono stati barbaramente uccisi in mezzo alla strada, a Basiglio in mattinata e a Rozzano nel pomeriggio. Lo racconta il nostro portale giornaledeinavigli.it L'...