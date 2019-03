ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il centrocampista azzurroha parlato ai microfoni di SKy nel post partita di Salisburgo-NapoliAncelotti molto soddisfatto anche del secondo tempo, Milik e Zielinski meno, secondo te?«Siamo contenti dipassasti, ma nel secondo tempo non abbiamo fatto il nostro gioco. Purtroppo il mio errore li ha rimessi in partita. Sappiamo che se vogliamo andare avanti dobbiamo fare meglio. Sono felice diqui e cerco di dare il 101%.non è un unto dima diE’ passato anche il Chelsea vorresti incontrarlo?«Il sorteggio non possiamo sceglierlo, sono tutti avversari difficili. Vedremo di fare il nostro meglio per arrivare fino in fondo a questa competizione»Napoli-Liverpool è stata la tua partita più bella?«E’ stata una grande partita di tutta la squadra»Ti aspettavi di diventare così forte?«E’ il lavoro di tutti ...

ilnapolionline : Allan: 'La partita era finita e purtroppo ho sbagliato' - MichaelSalTato : da un pezzo nn tw+ sul calcio via ma qsto serve anche a chi riporta interviste a politici.Come distorcere le parole… - DeuringerEnrico : RT @napolista: #Allan: «Essere passati non è un punto di arrivo ma di partenza» #SalisburgoNapoli -