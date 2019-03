Alessio Casimirri | il Parlamento europeo dice sì all' estradizione del terrorista

Domani l'Europa vota sull'estradizione di Alessio Casimirri : La Lega ha presentato all'Europarlamento un emendamento alla risoluzione sul Nicaragua per chiedere l'immediata estradizione dell'ex brigatista Alessio Casimirri, Domani sarà ai voti di Strasburgo. L'auspicio di Matteo Salvini è che "tutta Europa dia ragione" al Carroccio e "condivida la battaglia" del Governo."Siamo fermamente convinti che i delinquenti scappati all'estero debbano tornare in Italia e scontare le loro pene - ...

Beppe Fioroni : 'Ora estradare Alessio Casimirri per la verità su Aldo Moro' : L'arresto dell'ex terrorista Cesare Battisti che, questa mattina è atterrato all'aeroporto di Ciampino, è stata l'occasione che ha dato spunto a Giuseppe Fioroni, ex Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla strage di Via Fani, per inviare una lettera aperta al Governo M5S-Lega affinché, dopo questo importante risultato, si attivi con il governo del Nicaragua per ottenere l'estradizione dell'ex appartenente alle Brigate Rosse ...

