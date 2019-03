Albano Carrisi | la frase fuorionda su Romina Power sfuggita in diretta dalla

liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Insieme in tv dopo 15 anni.e Loredana Lecciso sono stati tra gli ospiti più attesi di Live - Non è la D'Urso, il programma serale di Barbara D'Urso andato in onda mercoledì sera su Canale 5 con ottimi ascolti. Ma qualcosa, nell'ospitata dell'ex coppia, non è andato come previsto. Per

MaxGramel : Una spia del Kgb si aggira per l’Europa. Si chiama Albano Carrisi, nome in codice Al Bano. “Al Bond”, #IlCaffè di… - viviromatv : Albano Carrisi a Radio 24: “Io inserito nella black list dell’Ucraina? - RSC_Catania : TERRORISTA? ma come? e felicità allora era un messaggio subliminale? Elia Francesco con Ilcazz8 tutti i gg dalle 1… -