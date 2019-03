Al volante della Tesla Model 3 Un' aliena a Milano | Il test

Seat Leon - Al volante della Cupra R ST : Dopo averla promossa a marchio indipendente, la Seat torna per lultima volta a utilizzare la denominazione Cupra nella sua funzione originaria, ovvero per identificare le versioni più sportive della sua gamma. A portare lappellativo alla vecchia maniera è la Leon Cupra R ST, una station wagon tutto pepe e dallaria ricercata, che, se non fosse per la S piazzata in mezzo al muso, potrebbe essere tranquillamente scambiata per un modello del nuovo ...

Volkswagen T-Cross - Al volante della 1.0 TSI 115 CV Advanced : Benvenuti al test drive internazionale della nuova T-Roc. Ops, scusate, intendevo dire T-Cross. Il lapsus freudiano è servito, ma manterrò anonimo il suo autore, di passaporto tedesco. In un certo senso, è la conferma che per scegliere il nome della sua prima B-Suv, la Volkswagen avrebbe potuto osare un po' di più. Una piccola critica per un veicolo che, a dire il vero, di punti deboli ne ha pochi. La T-Cross era attesa da tempo a battagliare in ...

Valentino Rossi guiderà una F1 - il Dottore al volante della Mercedes! Scambio con Lewis Hamilton : Valentino Rossi tornerà a guidare una F1! La clamorosa indiscrezione arriva da corsedimoto.com che parla della nuova sfida del Dottore, oggi in pista a Losail per il GP del Qatar di MotoGP: il nove volte Campione del Mondo sarà al volante della Mercedes nel mese di dicembre, a fine stagione il 40enne potrà guidare la vettura che ha dominato le ultime stagioni di Formula Uno. Valentino Rossi era già salito su una vettura della massima categoria ...

Renault Captur - Al volante della 1.3 TCe Turbo : Partiamo da un presupposto: lattuale edizione della Captur è un prodotto che non ha più nulla da dimostrare. Dal 2013, infatti, è un best seller assoluto della produzione Renault, tanto che dal lancio in Italia ne sono state vendute oltre 140 mila unità (di cui circa 30 mila lo scorso anno) e dal 2015 è pure il B-Suv di fabbricazione straniera più apprezzato nel Bel Paese. Ma il tempo passa, le concorrenti crescono e per continuare a essere ...

Tamponamento tra auto : coinvolta una volante della polizia - due agenti lievemente feriti : Un incidente tra una macchina delle volanti della polizia e un'utilitaria è avvenuto nella serata di giovedì all'altezza della rotonda di piazzale San Giovanni. Pare che all'origine del Tamponamento ...

F1 – Svelato il ‘segreto’ della nuova SF90 di Vettel : sul volante di Seb spunta una terza leva - ecco a cosa serve : Sulla nuova Ferrari di Sebastian Vettel spunta una leva sul volante, svelata la funzionalità della novità montata sulla SF90 del tedesco La nuova Ferrari di Sebastian Vettel, insieme alle altre monoposto protagoniste del prossimo campionato mondiale di Formula Uno, è scesa in pista oggi in occasione della prima giornata dei secondi test pre-stagionali 2019. Un dettaglio della SF90 del tedesco però ha colpito i fan più attenti. Sul volante ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Fernando Alonso al volante della McLaren? Lo spagnolo è atterrato in terra catalana : Fernando Alonso potrebbe tornare a guidare una vettura di Formula Uno già durante i Test di Barcellona che sono incominciati nella giornata odierna. Il due volte Campione del Mondo, reduce dal trionfo alla 24 Ore di Daytona e pronto per affrontare la 500 Miglia di Indianapolis dove andrà a caccia della Tripla Corona, potrebbe infatti mettersi al volante della McLaren come ha anticipato la Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha infatti provato il ...

Bentley Continental - Al volante della GT Convertible : Questa non è una prova come le altre. Lauto che sto guidando è davvero speciale e il percorso che mi attende non è comune: ben 445 km da Marbella a Siviglia, da percorrere in una mattina attraverso alcune tra le più belle strade della Andalusia. Prima di parlarvi di questa Bentley Continental, però, vorrei invitarvi a guardare le foto che accompagnano questo articolo, perché la Convertible, prima di tutto, deve essere guardata. Linea più ...

F1 – Secondo filming day per l’Alfa Romeo : Raikkonen sfreccia in pista al volante della C38 : Secondo filming day per l’Alfa Romeo nella giornata odierna: Kimi Raikkonen sfreccia sul circuito del Montmelò al volante della C38 In attesa che tutte le scuderia scendano in pista per gli ultimi test di domani prima dell’esordio Mondiale, l’Alfa Romeo Racing si è riservata il Circut de Catalunya del Montmelò tutto per se nella giornata odierna. La scuderia italiana ha svolto il suo Secondo filming day sulla pista ...

Mazda3 - Al volante della nuova generazione : La nuova Mazda3 ha un enorme pregio, peraltro abbastanza raro da incontrare: quello di farti riconciliare con lautomobile. Perché è una di quelle vetture a cui bastano poche centinaia di metri per farti capire che va bene per davvero. Una sensazione difficile da descrivere, che scaturisce da un insieme di elementi ben riusciti e combinati ad arte fra loro. Cè innanzitutto una qualità percepita molto elevata, sia di marcia sia di fattura ...

Rav4 - eccellenza ibrida. Al volante della Toyota capostipite dei Suv : stile originale e prestazioni brillanti : ...5 milioni di unità vendute , 215mila solo in Italia, e, nonostante il moltiplicarsi delle concorrenti, è ancora brillantissima visto che parliamo della quarta auto più venduta al mondo: 811mila pezzi ...

Pisa - tragico schianto frontale : Marina muore a 47 anni al volante della sua auto : La vittima dello schianto, Marina Pieragnoli di Rosignano Marittimo, era al volante della sua vettura quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto che percorreva il senso opposto di marcia. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito e trasportato in ospedale, invece, il conducente dell'altra vettura coinvolta.Continua a leggere

McLaren - Al volante della 600LT Spider : In un mondo normale, il passaggio da chiusa a scoperta comporta sempre un prezzo da pagare: se vuoi viaggiare senza il tetto sulla testa, devi rassegnarti a guidare una vettura più pesante, meno rigida di telaio e meno efficiente sotto il profilo aerodinamico. Nel microcosmo McLaren, invece, questo assunto va ridimensionato secondo i canoni di un marchio che ha una vera e propria ossessione verso la leggerezza e la prestazione pura. Una ...

Lexus - Al volante della UX 250h : Di Suv e crossover ce ne sono in abbondanza. Ma di ibride, compatte e premium, al momento ce né soltanto una: la Lexus UX. Lunicità, insomma, è quello su cui punta il brand di lusso della casa giapponese, che con la nuova sport utility di segmento C (è lunga 4,5 metri) si gioca tutto sul powertrain (e sui suoi vantaggi) per farsi preferire alle solite note tedesche, Audi Q2/Q3, BMW X1/X2 e Mercedes-Benz GLA. Ed effettivamente questa potrebbe ...