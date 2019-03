agrigentonotizie

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il programma prevede la rappresentazione di nove spettacoli, da dicembre ad aprile, con inizio alle 21 al Cine Teatro Lupo di Ribera. A Porto Empedocle la mostra di s: 'Nazareno Spinelli ars ...

palermo24h : Al “Pirandello” in scena grandi attori, musica e cultura: ecco il week end - ilGiunco : Teatro, in città va in scena Pirandello: sul palco degli Industri c'è 'Il Berretto a Sonagli' -… - mariolavia : == Il gran lavoro di Pirandello 'I giganti della montagna' messo in scena da Gabriele Lavia. Recensione su… -