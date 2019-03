Air Italy sostituisce un B737 Max grazie al supporto del partner strategico Bulgaria Air

Air Italy sostituisce il Boeing 737 con un A319 : Noleggiato finchè la situazione non verrà chiarita. Air Italy informa che, in seguito al fermo della propria flotta B737 Max 8 , in conformità con le direttive Easa ed Enac, ha organizzato la ...

I jet di Air Bulgaria sostituiscono i B-737 di Air Italy : Il presidente Donald Trump ha difeso a oltranza l’immagine della Boeing, campione industriale americano, rifiutandosi di mettere a terra in via precauzionale i B-737 nella versione Max 8 dopo la sciagura aerea della Ethiopian Airlines, ma alla fine, spinta dalla paura del pubblico, anche la Casa Bianca ha dovuto vietare i voli in attesa dei risulta...

Il Tag soddisfatto per la decisione di Air Italy : 'Il segnale di un cambio di rotta' : Le dichiarazioni del coordinatore Gino Salaris. "Esprimiamo il nostro apprezzamento per la decisione comunicata da Air Italy di coprire le due rotte principali dalla storica base di Olbia verso gli ...

Il sindaco di Olbia Nizzi ringrazia Air Italy : 'Realizzato il sogno dei sardi' : 'Grazie alla proprietà e grazie al management con tutto il cuore" "ringraziamo i vertici di Air Italy - ha dichiarato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi - che, con l'atto che oggi hanno portato a ...

Air Italy accetta oneri servizio pubblico per volare su Olbia : Air Italy ha deciso di presentare ufficialmente l' accettazione degli oneri di servizio pubblico per volare sulle due rotte da Olbia , Olbia-Roma FCO and Olbia-Milano LIN, senza compensazione ...

Air Italy da Olbia senza compensazioni : ANSA, - Olbia, 12 MAR - Air Italy ha deciso di presentare ufficialmente l'accettazione degli oneri di servizio pubblico per volare sulle due rotte da Olbia, Olbia-Roma Fiuminicino e Olbia-Milano ...

Continuità territoriale - Air Italy accetta : 'Voli da Olbia senza compensazioni' - Sardiniapost.it : Air Italy opererà nelle due rotte da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate senza la compensazione finanziaria. Ad annunciarlo è la stessa compagnia, con sede in Gallura, che ha deciso di '...

Rassicurazioni dell'ENAC sui 737 Max di Air Italy : I 3 velivoli Boeing 737 Max nella flotta italiana osservano prescrizioni operative della Boeing approvate da FAA dopo analogo incidente dell'ottobre 2018 in Indonesia. Lo scrive in una nota l'ENAC, in ...

Boeing 737 Max - cento compagnie lo usano : Air Italy ne ha tre - Alitalia nessuno : È sotto la lente degli esperti il Boeing 737 Max, il modello di aereo caduto domenica in Etiopia. cento compagnie aeree nel mondo lo utilizzano: Air Italy ad esempio ne ha tre, Alitalia...

Boeing 737 - ecco quali sono le compagnie che hanno il velivolo : da Air Italy ad American Airlines : Quello della Ethiopian Airlines è il secondo incindente per in Boeing 737 Max in meno di un anno. Il 29 ottobre era accaduto ad un velivolo (Max 8) della Lion Air in Indonesia, con 189 persone a bordo. Anche in quel caso, un aereo nuovo, usato solo per un paio di mesi, caduto dopo 13 minuti. Cinque minuti di volo in più rispetto a quello della compagnia di Addis Abeba, precipitato con a bordo 157 passeggeri e consegnato alla compagnia a metà ...

Aereo caduto - lo scoop di Libero : Air Italy e i 20 nuovi Boeing 737 : «Malpensa sarà il nostro hub», dichiaravano orgogliosi lo scorso maggio i vertici di Air Italy. Oggi quell'annuncio festoso, con hostess e stewart in ghingheri, le divise nuove di zecca e l' euforia delle grandi occasioni, fa gelare il sangue nelle vene. Già, perché gli aerei che la compagnia nata d

Nella flotta di Air Italy tre Boeing 737 Max 8. L'azienda assicura : "Conformi alle disposizioni delle autorità" : Due tragici incidenti nel giro di pochi mesi, con dinamiche molto simili ma, soprattutto, avvenuti a bordo di un aereo dello stesso modello: il Boeing 737 Max 8. Il drammatico episodio dell'aereo precipitato in volo tra Addis Abeba e Nairobi, che ha causato 157 vittime tra cui otto italiani, riporta l'attenzione sui Boeing 737 Max 8 e sulle loro caratteristiche. Questo tipo di aereo, da qualche mese, è utilizzato anche dalla compagnia di ...