Ai politici non interessa il riscaldamento globale Il 15 Marzo bisogna scioperare per il

Orban si scusa col Ppe : «'Utili idioti' una critica alla politica - non ai politici» : Di più, Orban non cede di un centimetro sul piano della sostanza , confermando in toto la sua linea politica sovranista. «Non è un segreto - scrive il premier ungherese - che esistono profondi ...

Feltri - scandalo italiano : 'Sallusti in galera - i giudici non pagano un'ostia. Quegli idioti dei politici...' : ... compresi quelli che ho votato, i quali non sono capaci di riformare il codice penale fascista che per la diffamazione a mezzo stampa prevede i ceppi anziché, come avviene nel mondo civile, un ...

Feltri - scandalo italiano : "Sallusti in galera - i giudici non pagano un'ostia. Quegli idioti dei politici..." : È ufficiale, l' Italia in materia di libertà di stampa è come la Turchia. I giornalisti non allineati al regime e che scrivono cose sgradite devono andare in galera. Vengono condannati e blindati. Nel 2012 toccò ad Alessandro Sallusti, oggi direttore del Giornale, essere arrestato e confinato ai dom

SCUOLA/ La grande assente e i politici che non ci sono più : "Onorevole, quale è il modello di SCUOLA che vorreste sviluppare?" Chi nei talk show rivolgesse questa domanda resterebbe senza alcuna risposta

Europee : De Andreis (Volt) - 'non siamo politici di professione ma studenti e neolaureati' : Roma, 5 mar. (Labitalia) - "Far parte di Volt vuol dire innovare la politica e le nostre vite, perc[...]

"Molti politici potrebbero fare gli attori - come Rutelli e Di Battista. Le primarie Pd? Non si capisce nulla" : "Più che attuale - e non si può non pensare alla cronaca riempita di tante storie simili negli ultimi anni - una serie come questa è necessaria per far capire quanto la mercificazione del corpo, ...

Alessandro Preziosi : “Molti politici potrebbero fare gli attori - come Rutelli e Di Battista. Le primarie Pd? Non si capisce nulla” : Squilla il telefono, lui risponde subito con un saluto affettuoso e poi fa: "Aspetti che le faccio sentire una cosa al pianoforte". Sentiamo quelle note impossibili da non riconoscere, stiamo per dirglielo, ma è lui stesso a confermarcele: "Stavo con mia figlia e stavamo studiando insieme la Carmen". La passione per la musica continua, quindi, dopo Sanremo e il suo duetto con Ornella Vanoni? "Certo, ma in realtà continua dopo ...

Maglie : "Su Fb duetterò con politici e non - con amici e nemici" : Il lettore deve sapere che c'è la cronaca e poi c'è l'opinione. Senza essere paludata e attorcigliata come accade per la maggior parte della stampa, io sono netta nell'esprimere quel che penso. Non è ...

La Germania non è interessata alle sanzionicontro la Russia - sono adottate per motivi politici -ministro dell'economia : L'Europa non è interessata a tagliare le relazioni con la Russia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier ha dichiarato che il paese non è interessato alle sanzioni anti-russe, in quanto sono state adottate per motivi politici, sottolineando che è necessario lavorare per ...

Salvini : 'Gli avversari politici li sconfiggo con le idee - non con i processi e con le manette' : LaPresse, 'Se qualcuno pensa di mettermi paura con i processi ha trovato la persona sbagliata. Io vado avanti come un treno. Se ho sbagliato pagherò. Una volta i politici venivano processati perché ...

Gilet gialli a Sanremo - parla uno dei leader : “Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta. Noi siamo apolitici” : “Le persone che Luigi Di Maio ha incontrato sono persone che hanno preso un’autonoma iniziativa politica in vista delle prossime europee, ma non c’entrano niente con il movimento”. Lo ha dichiarato Maxime Nicole, uno dei leader dei Gilet gialli francesi, alla guida del gruppo che questo pomeriggio è arrivato a Sanremo. “Il nostro è un movimento che non ha a che vedere coi partiti”, ha sottolineato Maxime ...

Sanremo da Pecora - cantano i politici : trionfa il leghista Siri - flop M5s. Fi e Pd? Non basta nemmeno il Nazareno canoro : Cambia la cornice, non sembra cambiare il risultato. Almeno per la Lega. Dai palazzi di Montecitorio e Palazzo Madama, fino agli studi romani di Rai Radio1, a “Sanremo da Pecora“, l’unico festival canoro dove a sfidarsi è la politica, da destra a sinistra, è ancora il partito di Matteo Salvini a “trionfare”. Merito dell’exploit del sottosegretario Armando Siri che ha sorpreso tutti con la sua esibizione, dagli ...

Sondaggi politici Ipsos : economia - gli italiani non credono a Conte : Sondaggi politici Ipsos: economia, gli italiani non credono a Conte Il 56% degli italiani non crede alle parole del premier Conte che, interpellato sull’andamento del Pil, ha affermato: “Il 2019 sarà un anno bellissimo”. L’ottimismo del capo del governo si scontra con la realtà dei fatti. Secondo le nuove previsioni di inverno condotte dalla Commissione Europa, nel 2019 il Pil italiano “scenderà a +0,2%, ...

Facebook ha raccolto dati “politici” sugli iscritti italiani - ma per il Garante della privacy non avrebbe potuto : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Il Garante per la privacy ha concluso l’istruttoria avviata nei confronti di Facebook per il caso Cambridge Analytica. E ora potrebbe passare alle sanzioni. Dalle indagini è emerso che i dati dei cittadini italiani acquisiti tramite l’app This is your digital life (il test della personalità ideato per raccogliere le informazioni personali oggetto di profilazione), “benché non siano stati ...