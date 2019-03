Accusato di aver spento sigaretta sul volto della moglie | lascia i domiciliari

E' Accusato di avere dato fuoco a un'auto - giovane arrestato a Priolo : Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo, hanno arrestato Mirko Tempra, 19 anni, per il reato di danneggiamento a mezzo incendio di un'autovettura. Dopo le ...

Spike Lee Accusato di aver rubato una canzone per un suo film : Spike Lee , fresco di Premio Oscar per la migliore sceneggiatura per BlacKkKlansman , film di cui è anche regista, è stato accusato dal musicista James Brandon di avergli rubato , con la complicità di ...

Swatch ha Accusato Samsung di aver copiato il design di alcuni suoi orologi : La grande società svizzera produttrice di orologi Swatch ha accusato Samsung di aver copiato il design di alcuni suoi orologi per fare app da usare sugli smart watch. Secondo Swatch, sugli smart watch di Samsung si possono scaricare degli orologi

Una donna che lavorava per la campagna elettorale di Donald Trump lo ha Accusato di averla baciata contro la sua volontà nel 2016 : Una donna che lavorava per la campagna elettorale di Donald Trump lo ha accusato di averla baciata contro la sua volontà, e lo ha denunciato. La donna, Alva Johnson, ha raccontato che Trump provò a baciarla il 24 agosto del

Vicenza - Accusato di aver violentato una ragazza ad un party : arrestato militare americano : Tyrekie Meyer presto sarà congedato dall’esercito degli Stati Uniti. Il sergente di 27 anni sarà quindi costretto a togliersi per sempre l’uniforme a causa delle gravi accuse che gli sono state rivolte. Infatti una ragazza vicentina di 22 anni lo ha denunciato per la violenza carnale che avrebbe subito durante una festa. Giovedì scorso, su richiesta del pm Augusto Corno, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il militare nella base “Del ...

Caso Jussie Smollett : l’attore Accusato di aver inscenato l’aggressione : Una svolta imprevista nel Caso di Jussie Smollett: l’attore colpito da un’aggressione a sfondo razziale e omofobo poche settimane fa avrebbe in realtà costruito a tavolino l’episodio e solamente fatto finta di essere stato assalito da due ragazzi. Mercoledì notte, in data 20 febbraio, l’attore è stato infatti accusato dalla polizia di Chicago di aver inscenato tutto e questo getta ovviamente una luce tutta nuova ...

La Polonia ha Accusato il governo israeliano di avere detto frasi «razziste e inaccettabili» sui polacchi e l’Olocausto : Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato che il suo paese non parteciperà alla riunione del “gruppo di Visegrád” (che include quattro paesi dell’Europa centrale) fissata per martedì in Israele. La decisione è stata presa a causa di alcune

Vescovo Accusato di aver stuprato una suora. 'Gli abusi sono durati due anni' : Quando il Vescovo Franco Mulakkal accettò di celebrare personalmente la prima comunione per il figlio di Darly , la famiglia fu sopraffatta dall'orgoglio. Durante la cerimonia, Darly guardò sua ...

Caso Gessica Lattuca - ex compagno Accusato di maltrattamenti e occultamento di cadavere : Rischia dai 12 ai 24 anni di carcere per le accuse di maltrattamenti, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Alla posizione di Filippo Russotto, indagato per l'omicidio della compagna Gessica Lattuca, si sono infatti aggiunte due nuove accuse. L'avvocato: "Espedienti della Procura per poter intercettare il telefono, contro di lui non hanno niente".Continua a leggere

Monza : consigliere leghista Accusato di aver dato testata a 13enne e avergli rotto il naso : E' bufera su Fernando (Nando) Biella, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Bellusco (comune della provincia di Monza e Brianza). L'ex candidato sindaco, irritato dai continui schiamazzi davanti a casa, avrebbe aggredito un gruppo di ragazzini spaccando il naso, con una violenta testata, ad un 13enne. I genitori dei giovanissimi, in una lettera aperta, hanno parlato di “Violenza efferata e feroce”. Gli schiamazzi e l'aggressione Tutto è ...

Tragedia a Napoli : 14enne muore dopo aver Accusato un malore sul campo di calcio : Una vera e propria Tragedia è avvenuta a Napoli nei giorni scorsi. Un ragazzino di appena 14 anni di età stava disputando una partita di calcetto con amici e compagni di scuola, quando, improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. La vittima, L.A. (queste le sue iniziali), era residente nella zona di via Foria, nel capoluogo campano. Secondo le prime indiscrezioni sulla vicenda, il giovanissimo è deceduto a causa di un ...

Tennis - Kvitova in tribunale a Brno : la ceca ha testimoniato contro l’uomo Accusato di averla aggredita : La Tennista ha testimoniato a Brno nel corso dell’udienza sul caso relativo alla sua aggressione, subita ormai due anni fa Petra Kvitova ha testimoniato in tribunale a Brno nell’udienza sul caso dell’aggressione da lei subita oltre due anni fa, a dicembre del 2016, nella sua casa a Prostejov in Repubblica ceca. AFP/LaPresse La Tennista ceca, numero due del mondo e recente finalista all’Australian Open, ha parlato in ...

Paranoia Airlines primo in classifica - Fedez Accusato di aver 'barato' : la replica è pungente : Il nuovo album di Fedez è primo in classifica, ma c'è chi insinua che il rapper abbia acquistato gli streaming su Spotify...

Bidello di 66 anni ai domiciliari : è Accusato di aver palpeggiato le bimbe a scuola : A far scattare le indagini è stato il racconto di una bambina portata in ospedale dopo aver mostrato segni di sofferenza...