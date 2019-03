Abbiamo provato Android Q | ecco le migliori 30 novità nel nostro video

Abbiamo provato Satispay : Cos'è e come funziona l'app per i pagamenti via smartphone il cui logo comincia a vedersi parecchio in giro

Questo è Huawei Mate X - Abbiamo provato il pieghevole che convince di più! : Huawei Mate X non è il primo pieghevole al mondo ma è uno dei primi su cui abbiamo potuto mettere mano e la sensazione è stata davvero entusiasmante. Piegare uno smartphone volontariamente è un gesto nuovo, inusueto, se fino ad oggi il rischio di romperlo era una certezza con questi nuovi pieghevoli riscriviamo letteralmente una […] L'articolo Questo è Huawei Mate X, abbiamo provato il pieghevole che convince di più! proviene da ...

Abbiamo provato Days Gone in anteprima : lo zombie game per PS4 sarà il nuovo The Last of Us? : Days Gone dimostra ancora una volta che zombie e videogiochi sono sempre andati a braccetto. Sono tantissime le produzioni prima in pixel e poi poligonali ad aver animato il mercato del gaming negli anni, con un'evoluzione a puntare dritto il dito verso il titolo di casa Sony. Si tratta del prossimo zombie game in uscita solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, esclusiva confezionata da Sony Bend Studio per i circuiti della console di ultima ...

Abbiamo provato a “bucare” il sito del reddito di cittadinanza : Il sito del reddito di cittadinanza (schermata del portale) Tutto sommato è un bel vedere. Questa l’idea che si ricava dando uno sguardo approfondito al livello di sicurezza offerto dal sito ufficiale per la richiesta del reddito di cittadinanza. Che, vale la pena precisarlo, è un sotto-dominio di quello del governo. Niente a che vedere dunque, per i più maliziosi, con la Casaleggio associati e il famigerato (virgolette d’obbligo) “sistema ...

Abbiamo provato Sekiro : Shadows Die Twice e alle 17 ve ne parliamo in diretta : Muovendosi tra Tenchu e il lavoro svolto sull'acclamato filone dei Souls, Sekiro: Shadows Die Twice attira l'attenzione di moltissimi giocatori e ovviamente deve gestire aspettative alle stelle.Riuscirà Hidetaka Miyazaki e tutto il team di From Software a convincere con questa nuova IP? Naturalmente per rispondere a questa domanda dovremo attendere il lancio del 22 marzo ma intanto possiamo darvi qualche indizio grazie alla diretta odierna in ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Ci Abbiamo provato fino alla fine» : Genoa-FROSINONE 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Genoa Frosinone Prandelli Tutte le notizie di Genoa insertAd, 'native',; , function, ,{ const daznConf = { "www\.

Abbiamo provato Nubia Alpha - lo smartwatch e smartphone flessibile - ed è difficile da descrivere (video) : Guardate Nubia Alpha all'opera, uno dei prodotti più strani che ci sia mai capitato, certo bisogna essere un po' audaci per portarlo al polso. L'articolo Abbiamo provato Nubia Alpha, lo smartwatch e smartphone flessibile, ed è difficile da descrivere (video) proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato uno smartphone pieghevole - sensazioni a caldo in video : Com’è fatto uno smartphone pieghevole? Quali sensazioni restituisce questa tipologia di prodotto una volta in mano? Abbiamo cercato di rispondere a queste domande dopo aver toccato e provato per diversi minuti il FlexPai di Royole, il primo smartphone pieghevole mai annunciato (seguiti dal Galaxy Fold di Samsung e dal Mate X di Huawei). Uno smartphone […] L'articolo Abbiamo provato uno smartphone pieghevole, sensazioni a caldo in ...

Abbiamo provato il prototipo di OnePlus 5G al MWC 2019 giocando sul cloud : Al Mobile World Congress 2019 è presente anche OnePlus che pur non annunciando nuovi prodotti mostra in anteprima un prototipo di OnePlus 5G. L'articolo Abbiamo provato il prototipo di OnePlus 5G al MWC 2019 giocando sul cloud proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato due modelli di cuffie full wireless lowcost di HolyHigh - buone batterie ma l’audio riflette il prezzo : A seguire il lancio degli EarPods di Apple i vari produttori più conosciuti hanno presentato sul mercato le proprie alternative di auricolari stereo full wireless, ma tutte con prezzi generalmente superiori ai 99€, mentre gli store online si sono riempiti di alternative “low-cost” con prezzi generalmente inferiori ai 50-60€. Abbiamo avuto modo di provare nelle ultime settimane due diversi modelli di ear buds bluetooth a ...

Reddito di cittadinanza : un “ci Abbiamo provato” poteva essere sufficiente : Mentre il comparto aziendale del nostro Bel Paese giunge alla conquista del podio europeo per la "compliance", ecco che da qualche parte, nell'universo della PPAA, si scopre che i dati di navigazione di qualche ignaro utente, saranno liberamente regalati a un ente terzo, per di più extra UE.Il sito in questione è quello del Reddito di cittadinanza, che nella sua semplicità rivela dei madornali "difetti di nascita" che ...

MSI Optix MAG271CR - Abbiamo provato il 27? curvo FullHD da gaming di MSI : Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di provare l’Optix MAG271CR, un monitor curvo da 27″ con pannello FullHD a 144Hz di MSI, utilizzandolo sia per gaming che per lavoro. L’MSI Optix MAG271CR presenta un design dalle linee moderne edge to edge (unica cornice rilevante è quella inferiore), simili al monitor dello stesso produttore che provammo quest’estate, inclusa la presenza di una fascia illuminata tramite led RGB ...

Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno : è come il vino! : Facciamo il punto su Samsung Galaxy S9 Plus dopo un anno dal lancio, tra conferme su hardware e design e sorprese positive dagli aggiornamenti software. A 550 Euro vale la pena? L'articolo Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno: è come il vino! proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno : è come il vino! : Facciamo il punto su Samsung Galaxy S9 Plus dopo un anno dal lancio, tra conferme su hardware e design e sorprese positive dagli aggiornamenti software. A 550 Euro vale la pena? L'articolo Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno: è come il vino! proviene da TuttoAndroid.