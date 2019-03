A Buonconvento (Siena) torna il “Festival di Nova Eroica”

laragnatelanews

(Di giovedì 14 marzo 2019)EROICADal 26 al 28 aprile 2019, uno dei comuni più belli della provincia diad ospitare ildi, appuntamento che offre la possibilità di scoprire un territorio unico attraverso lo sport, la musica e l’enogastronomia.Mercati, street food con prodotti tipici, spettacoli e ancora musei aperti, passeggiate nella natura e itinerari in bici: il centro storico del paese diventa palcoscenico per una tre giorni che racconta la qualità della vita.Voluto e organizzato dalla Pro Loco di, Il festival ospita la “, format ciclistico firmato Eroica che permette a tutti i tipi di bici (da quelle vintage a quelle al carbonio o quelle in alluminio) di percorrere un tratto dello storico tragitto che si snoda tra le strade bianche di una delle terre più belle del mondo.Race, Ride, Relax è l’invito di ...

